Apple Watch : une victoire juridique insignifiante d’Apple contre Masimo

Une victoire symbolique

Apple a principalement cherché une injonction contre les produits actuels de Masimo, et le verdict du jury est une victoire pour Masimo sur cette question

Petit rappel

En effet, un jury fédéral a statué vendredi que les montres connectées de Masimo ne respectait pas les brevets de l'Apple Watch. En revanche, il n’a accordé à Apple que, ce qui est le montant minimum qu'Apple pouvait demander dans le cadre de ce litige.Si les jurés ont reconnu le non-respect de plusieurs brevets par la W1 Freedom et du module de santé de Masimo, ainsi que de son chargeur,. De plus, Apple aurait sans doute préféré bloquer les produits actuels de Masimo, et surtout le dossier en cours, visant l’Apple Watch et le suivi de l’oxygène sanguin aux États-Unis., a déclaré un porte-parole de Masimo dans un communiqué.Fin 2023, le. L'ITC avait prononcé la suspension des ventes d'Apple Watch proposant la fonction oxygène sanguin, soit les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.Face à cette décision,, entérinant la décision de l'ITC, validantLes ventes de l'Apple Watch Series 9 et de l'Apple Watch Ultra 2 se sont, les ventes en magasins physiques dès le 24 décembre minuit.Apple avait alors déposé une demande d'urgence (une sorte de référé) auprès de la Cour d'appel des États-Unis. Cette dernière avait. Par la suite Cupertino avait fourni une solution logicielle pour brider cette fonction et pouvoir à nouveau vendre ses montres. Notons que l’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch Ultra ne proposent toujours pas le suivi du SpO2 cette année.