La montre Timestop D-20 a une fonction bien spécifique (préparez votre épée)

Mais à quoi peut-elle bien servir ?

Une montre pensée pour les jeux de rôle

combat avancé

Voilà qui est plus clair !

Fonctionnalités principales

Les trois modèles proposés

Conception et modèles disponibles

La Timestop D-20 est donc ne montre numérique développée pour les amateurs de jeux de rôle tels que Dungeons & Dragons, Pathfinder ou Call of Cthulhu. Elle permet de lancer virtuellement des dés, du D4 au D100, directement depuis le poignet. Un modepropose des options comme l’avantage, le désavantage et la possibilité de lancer jusqu’à 12 dés à la fois, la totale donc.En plus de ses capacités liées aux dés, la montre affiche l’heure, la date et propose une autonomie allant jusqu’à trois ans grâce à une pile remplaçable (CR2025). Elle intègre un écran LCD rétroéclairé et une conception résistante à l’eau.La navigation entre les options de dés et les réglages s’effectue à l’aide de boutons mécaniques.Le design de la Timestop D-20 s’inspire des montres numériques des années 1970. Elle est proposée en trois versions : une en résine noire à 99 dollars, une en résine orange à 119 dollars et un modèle en acier inoxydable à 159 dollars.Certains modèles affichent déjà des stocks limités, en particulier cette en acier inoxydable. Comptez 15 dollars de plus pour une expédition en France La Timestop D-20 cherche donc à simplifier les parties en remplaçant les dés traditionnels, mais elle reste limitée à des usages spécifiques. Par exemple, elle ne permet pas d’ajouter des modificateurs ou de séparer les résultats lors de lancers multiples.Maintenant soyons clairs, on est plus là sur un objet original et vintage , qu’une montre qui sera réellement utilisée les joueurs, qui sont souvent très attachés aux dés traditionnels. On est surtout loin d'une Apple Watch