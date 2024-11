On en sait plus sur Stranger Things saison 5

Cette fois, on est en 1987

À l’occasion du Stranger Things Day

Cette saison se situe en 1987, soit plus d’un an après les événements de la saison précédente. La ville de Hawkins doit affronter les conséquences des actions de Vecna, Netflix promet des épisodes à l’envergure cinématographique, à la fois plus longs et visuellement ambitieux.À l’occasion du Stranger Things Day, Netflix a dévoilé les titres des huit épisodes :, et. Certains de ces titres évoquent directement les premières saisons, comme, en référence à. En réutilisant ces éléments narratifs, la série semble vouloir clore l’histoire en revenant à ses racines.Le titreattire particulièrement l’attention. Camazotz fait référence à un dieu chauve-souris dans la mythologie maya, symbole de mort. Ce nom figure également dans le romande l’autrice Madeleine L’Engle, où il désigne une planète dominée par une force maléfique., autour de thèmes comme la manipulation et le contrôle mental. D’autres titres, commeet, rappellent l’imaginaire des années 80, marqué par les jeux de rôle et la culture radio , souvent abordés dans la série.Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Sadie Sink et Finn Wolfhard seront tous de retour. La distribution s’enrichit de nouveaux venus, dont Nell Fisher, Jake Connelly et Alex Breaux.. Sa présence pourrait apporter une touche de nostalgie pour les spectateurs.L’attente est élevée pour cette conclusion sur Netflix , qui promet de raviver les codes et références chères aux fans de la première heure.Avez-vous suivi les saisons précédentes ? Êtes-vous impatients de voir cette conclusion ?