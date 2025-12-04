Amazon brade les montres Garmin : la Fenix 8 à 769€, profitez des meilleurs prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous comptiez craquer pour un des modèles de la gamme Garmin, c'est le moment grâce à plusieurs promotions réellement intéressantes sur certains modèles. Les montres Garmin ont fait leurs preuves au poignet des sportifs, offrant de nombreuses fonctionnalités et une autonomie confortable.
Vous pouvez retrouver ci-dessous notre test comparatif en vidéo de l'Epix Gen2 face à l'Apple Watch Ultra montrant l'avance certaine de la Garmin face au modèle le plus haut de gamme de Cupertino, particulièrement pour les sportifs.
De plus, Garmin déploie fréquemment de mises à jour intéressantes afin de répondre au mieux aux demandes les plus fréquentes de ses utilisateurs, comme récemment avec une refonte majeure de l'App Garmin Connect. Cette version permet une meilleure expérience aux possesseurs de montres connectées, de compteurs de vélo et d’accessoires Garmin. Selon Joe Schrick, vice-président Fitness chez Garmin :
Parmi les nouveautés les plus importantes de cette nouvelle version, vous trouverez :
Les montres Garmin en promo ! Jusqu'à -40% !
Depuis sa création, Garmin Connect a joué un rôle essentiel pour aider les utilisateurs à suivre, analyser et partager leurs statistiques de santé et d'entraînement enregistrées via un appareil Garmin. Avec cette nouvelle mise à jour, nous sommes ravis d'offrir une interface simplifiée et des informations plus pertinentes à chacun de nos clients
Parmi les nouveautés les plus importantes de cette nouvelle version, vous trouverez :
Adapté à vos objectifs
• La nouvelle page d'accueil de Garmin Connect, avec ses sections personnalisables est conçue pour ceux qui surveillent leur bien-être général, maintiennent une activité régulière, ou se préparent pour un défi sportif, offre une manière innovante d’accéder et de consulter ses données.
Activité du jour
• Possibilité d’afficher les activités réalisées dans la journée, les entraînements à venir et les événements prévus dans les deux prochains jours.
Focus
• Un résumé détaillé de certaines métriques de santé et de condition physique, notamment l’évaluation de la qualité du sommeil, le suivi du niveau d’énergie Body Battery™, le statut d'entraînement et plus encore1.
L’aperçu hebdomadaire des tendances d'activité est personnalisable et permet d’afficher ses activités favorites.
Aperçu
• Un accès complet à une large gamme de statistiques : fréquence cardiaque, minutes intensives, pas, calories brûlées, stress, étages gravis, hydratation, âge physique, statut VFC, VO2 Max, charge d'entraînement, acclimatation à la chaleur et à l'altitude, score d'endurance et plus1. Il est possible de visualiser ces informations à un seul et même endroit.
Événements
• Une préparation pour une course ou une compétition future facilitée par des données spécifiques, comprenant un compte à rebours et des prévisions météorologiques pour le jour de l’événement.
Programmes d'entraînement
• La possibilité de suivre des programmes personnalisés Garmin Coach pour la course à pied ou le cyclisme, et d’afficher l’avancement du plan d’entraînement, les détails des entraînements planifiés, réalisés sur une période d’une semaine.
Défis
• Visualisation de la progression sur les défis d’expédition, de badge, de groupe et de famille.
