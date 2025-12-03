L’Apple Watch sur le point de franchir un cap majeur en santé cardiaque

Qu'en penser ?



On voit bien le potentiel pour l’Apple Watch — même si rien n’est annoncé. En effet, cette approche pourrait être adaptée aux capteurs PPG portés (donc ceux de l'Apple Watch), permettre un suivi passif, sur le long terme et surtout non invasif. Ce genre d'appareil pourrait alors ouvrir la voie à une nouvelle génération de biomarqueurs cardiaques et assurer un meilleur suivi au quotidien. Il est impossible de dire si ces travaux se retrouveront dans un produit. Mais l'idée est bien là...