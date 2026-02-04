L'Apple Watch Ultra 2 en promo à 699€ : une autonomie bien plus confortable au meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous n'êtes pas convaincu par les petites améliorations apportées à l'Apple Watch Ultra 3, vous pouvez économiser et vous offrir l'Ultra 2 à un tarif vraiment plus intéressant.
Pour rappel, l'Apple Watch Ultra 2 embarque les puces S9 et U2, la fonction Double Tap, Siri en local, et propose un écran ultra lumineux offrant 3 000 nits (contre 2 000 nits pour la première génération), une première sur une montre connectée. La montre dispose d'un boitier en titane conçu avec du matériel recyclé, de façon plus marquée que l'an dernier, et étrenne un nouveau cadran Modulaire Ultra, taillé pour l'aventure.
Bien entendu, la montre est parfaitement compatible avec watchOS 26, fraichement disponible, et permet notamment de profiter de la fonction
Comme les autres systèmes, watchOS 26 inaugure ce tout nouveau design avec l’effet
Ce design s’étend à tout l’OS : Smart Stack, notifications, Centre de contrôle, navigation dans les apps, et même le cadran Photos, désormais orné de chiffres en verre liquide. Résultat : une interface plus élégante, où les photos et les infos importantes se fondent avec fluidité dans l’interface.
L'Apple Watch Ultra 2 est compatible avec la surveillance de l'hypertension (grande nouveauté des Apple Watch Series 11 et Ultra 3) et propose également une autonomie bien supérieure au modèle de base, permettant, tout du moins pour mon utilisation, de partir en week-end sans avoir à prendre le chargeur. Un vrai bonheur ! L'Apple Watch Ultra 2 embarque 64 Go de stockage (contre 32 Go pour la première génération) et profite aujourd'hui d'une promotion réellement intéressante en affichant un tarif de 699 euros.
L'Apple Watch Ultra 2 dès 699€ !
Workout Buddyafin de profiter d'un coach virtuel accompagnant les efforts du porteur de l'Apple Watch. Tout au long de l’exercice, Workout Buddy marque les étapes importantes -comme un temps intermédiaire ou un record personnel- et célèbre les performances en temps réel. Et à la fin de la session, l’utilisateur reçoit un bilan motivant avec des statistiques précises, via une voix synthétique réaliste inspirée des entraîneurs de Fitness+ conçue pour transmettre énergie et encouragement.
Liquid Glass, qui apporte une esthétique plus fluide et immersive à l’Apple Watch. Ce rendu en temps réel joue sur la lumière et la profondeur pour mettre en valeur le contenu à l’écran, tout en rendant l’expérience visuelle plus agréable et expressive.
Disponible en Titane Noir
