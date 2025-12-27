Configurez votre Apple Watch pour qu'elle vous sauve la vie
Par Nicolas Sabatier - Publié le
Après avoir été présentée comme un accessoire de mode, l’Apple Watch doit son succès à son virage vers la santé. En effet, la montre de Cupertino vous permet de faire un suivi de plus en plus fin de votre état physique. Voyons les différentes fonctionnalités qu’il faut activer afin d’en profiter au maximum.
Il n'y a pas que l'iPhone qui peut vous sauver la vie. L'Apple Watch propose aussi son lot de fonctionnalités pour vous aider à mieux prendre soin de vous.
L’Apple Watch peut vous envoyer une notification si votre cœur a des battements irréguliers, aussi appelés arythmie cardiaque. Cela peut être un symptôme d’une fibrillation auriculaire qui peut provoquer des AVC.
Pour l’activer, il faut aller dans l’application Santé. Touchez la recherche et allez dans Cœur puis Notifications d’arythmie. Puis tout en bas, cochez pour avoir la notification de rythme irrégulier.
Depuis watchOS 26, votre Apple Watch peut vous prévenir en cas d'hypertension. Pour activer cette fonctionnalité, allez dans Santé > Recherche > Cœur > Notification d’hypertension.
Beaucoup d'accidents se font au sein du foyer suite à une chute. Cela peut vous faire perdre connaissance et, sans soins rapides, vous risquez de graves conséquences. C'est pour cela qu'Apple a mis en place la détection de chute. Pour l'activer, il faut ouvrir l’application Watch sur votre iPhone, allez dans Ma montre puis Appel d’urgence. Je vous conseille alors de laisser cocher les trois boutons suivants.
Maintenir le bouton latéral enfoncé pour appeler : cela permet de pouvoir appeler les secours avec son Apple Watch en maintenant le bouton latéral enfoncé.
Appeler après un accident grave : l’Apple Watch peut détecter un accident de voiture et appeler automatiquement les secours si vous avez perdu connaissance.
Détection des chutes (et choisissez toujours activée) : l’Apple Watch peut automatiquement appeler les secours si vous êtes tombé et êtes inconscient.
Comme l'hypertension, beaucoup de personnes souffrent de l'apnée du sommeil sans le savoir. Pour permettre à votre Apple Watch de vérifier si vous en souffrez, ouvrez l'application Santé et touchez votre image en haut à droite puis Liste de vérification de Santé. Dans Notifications d’apnée du sommeil, vous pouvez configurer que l’Apple Watch vous prévienne si elle détecte des signes d’apnée du sommeil.
Tant que vous êtes dans cette liste de vérification de Santé, vous pouvez en profiter pour vérifier que toutes les notifications de santé sont bien cochées.
Nous l’avons vu lors de l’épidémie de COVID-19, le taux d’oxygène dans le sang est une information importante pour votre santé. Vous pouvez faire un relevé vous-même en lançant l’application Oxygène sanguin sur votre Apple Watch. Afin d’avoir un résultat le plus significatif possible, il faut placer son bras sur une table ou sur votre cuisse.
Autre solution : demandez à l’Apple Watch de faire des relevés en arrière-plan. Pour cela, il faut ouvrir les Réglages sur l’Apple Watch, touchez Oyxgène Sanguin et sélectionnez Autoriser les mesures en arrière-plan en mode concentration Repos.
L’Apple Watch vous permet de faire un électrocardiogramme (ECG) à l’aide de l’app ECG. Pour installer l’application, allez dans l’application Santé sur l’iPhone, Rechercher > Coeur > Électrocardiogrammes (ECG) > Configurer l’app ECG.
Une fois la configuration terminée, ouvrez l’app ECG pour faire votre premier électrocardiogramme. Vous pouvez par la suite lancer l’application ECG à tout moment pour enregistrer un nouveau électrocardiogramme.
Votre Apple Watch peut détecter si vous avez été victime d’un accident de voiture grâce à ses capteurs. Si vous ne réagissez pas, elle appellera automatiquement les secours. Pour activer cette fonctionnalité, ouvrir l’application Watch sur votre iPhone. Dans l’onglet Ma montre, touchez Appels d’urgence et activez Appeler après un accident grave.
L’Apple Watch peut vous prévenir si vous êtes longtemps dans un environnement sonore trop bruyant. Pour configurer une alerte, allez dans les réglages de la montre, touchez Bruit puis touchez Notifications de bruit. Ainsi, l’Apple Watch vous enverra une notification si elle détecte beaucoup de bruit autour de vous. Cela fonctionne très bien, j’ai déjà eu ce genre de notification pendant des concerts, un Grand Prix de F1 (mais pas à cause des F1 qui font au final peu de bruit, mais des F3) ou encore en m’occupant de nouveau-nés.
Vous pouvez aussi lancer un test directement en lançant l’application Bruit qui vous donne le volume sonore en temps réel.
Sachez que vous pouvez, en cas de besoin, utiliser vos AirPods Pro pour protéger votre audition. Il faut pour cela aller dans Réglages > AirPods Pro > Protection de l’audition et activer Réduction des sons forts.
Et vous, utilisez-vous votre Apple Watch pour suivre votre état de santé ?
Il n'y a pas que l'iPhone qui peut vous sauver la vie. L'Apple Watch propose aussi son lot de fonctionnalités pour vous aider à mieux prendre soin de vous.
L’Apple Watch prend soin de votre cœur
L’Apple Watch peut vous envoyer une notification si votre cœur a des battements irréguliers, aussi appelés arythmie cardiaque. Cela peut être un symptôme d’une fibrillation auriculaire qui peut provoquer des AVC.
Pour l’activer, il faut aller dans l’application Santé. Touchez la recherche et allez dans Cœur puis Notifications d’arythmie. Puis tout en bas, cochez pour avoir la notification de rythme irrégulier.
Depuis watchOS 26, votre Apple Watch peut vous prévenir en cas d'hypertension. Pour activer cette fonctionnalité, allez dans Santé > Recherche > Cœur > Notification d’hypertension.
Détection de chute
Beaucoup d'accidents se font au sein du foyer suite à une chute. Cela peut vous faire perdre connaissance et, sans soins rapides, vous risquez de graves conséquences. C'est pour cela qu'Apple a mis en place la détection de chute. Pour l'activer, il faut ouvrir l’application Watch sur votre iPhone, allez dans Ma montre puis Appel d’urgence. Je vous conseille alors de laisser cocher les trois boutons suivants.
Maintenir le bouton latéral enfoncé pour appeler : cela permet de pouvoir appeler les secours avec son Apple Watch en maintenant le bouton latéral enfoncé.
Appeler après un accident grave : l’Apple Watch peut détecter un accident de voiture et appeler automatiquement les secours si vous avez perdu connaissance.
Détection des chutes (et choisissez toujours activée) : l’Apple Watch peut automatiquement appeler les secours si vous êtes tombé et êtes inconscient.
Apnée du sommeil
Comme l'hypertension, beaucoup de personnes souffrent de l'apnée du sommeil sans le savoir. Pour permettre à votre Apple Watch de vérifier si vous en souffrez, ouvrez l'application Santé et touchez votre image en haut à droite puis Liste de vérification de Santé. Dans Notifications d’apnée du sommeil, vous pouvez configurer que l’Apple Watch vous prévienne si elle détecte des signes d’apnée du sommeil.
Tant que vous êtes dans cette liste de vérification de Santé, vous pouvez en profiter pour vérifier que toutes les notifications de santé sont bien cochées.
Taux d’oxygène sanguin
Nous l’avons vu lors de l’épidémie de COVID-19, le taux d’oxygène dans le sang est une information importante pour votre santé. Vous pouvez faire un relevé vous-même en lançant l’application Oxygène sanguin sur votre Apple Watch. Afin d’avoir un résultat le plus significatif possible, il faut placer son bras sur une table ou sur votre cuisse.
Autre solution : demandez à l’Apple Watch de faire des relevés en arrière-plan. Pour cela, il faut ouvrir les Réglages sur l’Apple Watch, touchez Oyxgène Sanguin et sélectionnez Autoriser les mesures en arrière-plan en mode concentration Repos.
Électrocardiogramme
L’Apple Watch vous permet de faire un électrocardiogramme (ECG) à l’aide de l’app ECG. Pour installer l’application, allez dans l’application Santé sur l’iPhone, Rechercher > Coeur > Électrocardiogrammes (ECG) > Configurer l’app ECG.
Une fois la configuration terminée, ouvrez l’app ECG pour faire votre premier électrocardiogramme. Vous pouvez par la suite lancer l’application ECG à tout moment pour enregistrer un nouveau électrocardiogramme.
Détecter un accident de voiture
Votre Apple Watch peut détecter si vous avez été victime d’un accident de voiture grâce à ses capteurs. Si vous ne réagissez pas, elle appellera automatiquement les secours. Pour activer cette fonctionnalité, ouvrir l’application Watch sur votre iPhone. Dans l’onglet Ma montre, touchez Appels d’urgence et activez Appeler après un accident grave.
Alerte d’environnement bruyant
L’Apple Watch peut vous prévenir si vous êtes longtemps dans un environnement sonore trop bruyant. Pour configurer une alerte, allez dans les réglages de la montre, touchez Bruit puis touchez Notifications de bruit. Ainsi, l’Apple Watch vous enverra une notification si elle détecte beaucoup de bruit autour de vous. Cela fonctionne très bien, j’ai déjà eu ce genre de notification pendant des concerts, un Grand Prix de F1 (mais pas à cause des F1 qui font au final peu de bruit, mais des F3) ou encore en m’occupant de nouveau-nés.
Vous pouvez aussi lancer un test directement en lançant l’application Bruit qui vous donne le volume sonore en temps réel.
Sachez que vous pouvez, en cas de besoin, utiliser vos AirPods Pro pour protéger votre audition. Il faut pour cela aller dans Réglages > AirPods Pro > Protection de l’audition et activer Réduction des sons forts.
Et vous, utilisez-vous votre Apple Watch pour suivre votre état de santé ?