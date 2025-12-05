Perplexity, Canvas, Linkedin... Cloudflare est encore en panne ce 5 décembre
Par Vincent Lautier - Publié le
Ce 5 décembre 2025, une partie du web est à l'arrêt. Si vous n'arrivez plus à accéder à Canvas, LinkedIn ou Perplexity, ne touchez pas à votre box : Cloudflare est encore en carafe. Le géant de l'infrastructure rencontre d'importants problèmes techniques sur ses API, paralysant de nombreux services. Les équipes investiguent, mais la matinée s'annonce difficile pour les internautes.
Les conséquences de cet incident technique sont immédiates et particulièrement visibles pour les utilisateurs finaux. Depuis ce matin, l'accès à la plateforme Canvas est rompu. La panne s'étend largement au secteur professionnel puisque le réseau social LinkedIn refuse de charger correctement les profils et fils d'actualité. Même les outils de nouvelle génération sont touchés, à l'image du moteur de recherche par intelligence artificielle Perplexity qui tourne dans le vide, incapable de fournir ses réponses habituelles. C’est tout l’écosystème numérique dépendant du réseau de distribution de Cloudflare qui se retrouve ainsi fragilisé.
D'un point de vue technique, la situation est critique du côté de l'hébergeur. La page de statut officielle de Cloudflare affiche une alerte rouge concernant ses services "Dashboard" et "API" depuis 08h56 UTC. Les ingénieurs sont en train d'investiguer cette défaillance qui provoque des échecs de requêtes et des messages d'erreur en cascade chez leurs clients.
Pour complexifier la situation, cet incident imprévu survient alors même que des maintenances planifiées sont en cours dans les centres de données américains de Chicago et Detroit. Bien que ces opérations étaient prévues, leur concomitance avec la panne des API risque d'accentuer les problèmes de latence et d'instabilité du réseau mondial le temps que le correctif soit déployé.
Ce nouvel incident rappelle clairement la vaste panne du 19 novembre dernier, où une défaillance interne avait déjà secoué l'Internet mondial. À l'époque, la cause identifiée était un fichier de configuration de gestion des bots dont la taille avait explosé, dépassant les capacités de routage du trafic. Bien que l'origine n'était pas malveillante, ce simple souci technique avait suffi à générer des milliers d'erreurs HTTP 500 et à bloquer l'accès à de nombreux services critiques, soulignant la fragilité persistante de la chaîne technologique.
Une paralysie qui touche les géants du quotidien
APIs en erreur et maintenances simultanées
Un air de déjà-vu
