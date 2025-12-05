Perplexity, Canvas, Linkedin... Cloudflare est encore en panne ce 5 décembre

Une paralysie qui touche les géants du quotidien

APIs en erreur et maintenances simultanées

Un air de déjà-vu

Les conséquences de cet incident technique sont immédiates et particulièrement visibles pour les utilisateurs finaux. Depuis ce matin,. La panne s'étend largement au secteur professionnel puisque le réseau social LinkedIn refuse de charger correctement les profils et fils d'actualité. Même les outils de nouvelle génération sont touchés, à l'image du moteur de recherche par intelligence artificielle Perplexity qui tourne dans le vide, incapable de fournir ses réponses habituelles. C’est tout l’écosystème numérique dépendant du réseau de distribution de Cloudflare qui se retrouve ainsi fragilisé.D'un point de vue technique, la situation est critique du côté de l'hébergeur.concernant ses services "Dashboard" et "API" depuis 08h56 UTC. Les ingénieurs sont en train d'investiguer cette défaillance qui provoque des échecs de requêtes et des messages d'erreur en cascade chez leurs clients.Pour complexifier la situation, cet incident imprévu survient alors même que des maintenances planifiées sont en cours dans les centres de données américains de Chicago et Detroit. Bien que ces opérations étaient prévues, leur concomitance avec la panne des API risque d'accentuer les problèmes de latence et d'instabilité du réseau mondial le temps que le correctif soit déployé.Ce nouvel incident rappelle clairement la vaste panne du 19 novembre dernier, où une défaillance interne avait déjà secoué l'Internet mondial. À l'époque, la cause identifiée étaitdont la taille avait explosé, dépassant les capacités de routage du trafic. Bien que l'origine n'était pas malveillante, ce simple souci technique avait suffi à générer des milliers d'erreurs HTTP 500 et à bloquer l'accès à de nombreux services critiques, soulignant la fragilité persistante de la chaîne technologique.