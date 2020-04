Somfy/TaHoma & HomeKit : "Le process de certification Apple est long et exigeant"

« d'ici 6 mois »

Le processus de certification Apple



La compatibilité avec HomeKit impose de rentrer dans un process de certification complet et exigeant, ainsi que des développements software et hardware spécifiques, que nous n’avions pas imaginés. La plupart des compatibilités développées avec nos partenaires fonctionnent par le Cloud, ce qui n’est pas le cas d’HomeKit qui utilise une connexion directe locale entre le smartphone et les équipements qu’il contrôle. Cette connexion demande un développement particulier sur du logiciel embarqué (local donc) dans chaque box.



Ces exigences particulières nécessaires pour faire cohabiter les technologies Somfy et celle d’HomeKit n’existaient pas initialement, lorsque nous avons développé notre box TaHoma, et elles ont évolué au fil du temps. Elles nécessitent donc un programme de développement complet pour faire évoluer notre offre.



De nombreux développements requis ont d’ores et déjà été effectués par les équipes Somfy et validés par les équipes Apple au cours des derniers mois. Cela a nécessité beaucoup de travail et beaucoup d’échanges mais ce n’est pas terminé. Nous entamons une nouvelle phase de certification en 2020. Nous espérons qu’elle nous donnera plus de visibilité sur la date à laquelle la compatibilité pourrait être disponible pour les utilisateurs mais nous n’avons pas de certitude et nous préférons donc rester prudent.





La box TaHoma concernée



Le processus de certification en cours concerne la box TaHoma deuxième génération. En effet, chaque box doit suivre un processus de certification spécifique.



L’usine de production de TaHoma doit être certifiée MFI (Made for Iphone, programme de licence Apple) ; ce processus est également en cours.



Chaque box TaHoma et chaque packaging portera un code unique HomeKit. Pour permettre à l’utilisateur de lier sa box TaHoma à HomeKit, chaque box et son packaging doivent indiquer ce code unique. Nous avons donc mis en place l’évolution nécessaire du process industriel et du packaging.





Ce qu’il faut savoir sur la compatibilité des équipements



Les équipements Somfy potentiellement contrôlables par les interfaces d’Apple (app Home ou Siri) seront ceux sous protocole io-homecontrol uniquement car HomeKit permet de contrôler via une box domotique uniquement des équipements en radio bidirectionnelle. En outre, HomeKit exclut ceux permettant l’accès à la maison. Cela signifie que les équipements en protocole RTS monodirectionnel sont exclus ainsi que les motorisations pour portail, porte de garage, fenêtre et serrure.



Ces équipements io-homecontrol (motorisation de volet roulant et store, prise …) sont soumis à une validation fonctionnelle avec la box TaHoma et HomeKit par les équipes d’Apple dans le cadre du processus de certification. Chaque équipement doit être testé individuellement par les équipes d’Apple, ce qui prend d’autant plus de temps que notre gamme de produits compatibles avec TaHoma est large. Il nous est donc impossible de définir précisément qu’elle pourra être la liste définitive des gammes d’équipements compatibles.





Quand les produits Somfy seront-ils compatibles avec HomeKit d’Apple ?



Comme vous l’avez compris, le process de certification Apple est long et exigeant. Les équipes Somfy restent mobilisées sur cette compatibilité mais il ne nous est pas possible de donner, ni de date, ni de périmètre de compatibilité. Nous comprenons votre impatience, elle est légitime, et nous ferons notre possible pour vous tenir au courant.

