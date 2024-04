Ça sent le sapin pour les skills Alexa des développeurs tiers !

Amazon ne paiera plus pour les skills Alexa

Assez de skills, place à l'IA !

Pour rappel,. Les grands constructeurs passent également par cette boutique de skills afin de permettre à l'assistant virtuel d'Amazon de gagner des capacités et de prendre le contrôle de leurs appareils et écosystèmes. C'est le cas des grands acteurs du marché, comme Philips Hue, Apple Music, Spotify, Nuki, Legrand/Netatmo, Switchbot, Reolink, Sonos, Meross, Tapo, Govee et bien d'autres.Le catalogue d'Amazoncomprend toutefois de nombreuses Apps plus ou moins importantes conçues par des développeurs tiers. Cela va de l'inévitable collection de bruits de flatulances (avec des skills souvent très bien classées, comme quoi), en passant par une multitude de jeux et quiz, et jusqu'aux informations très spécifiques accessibles via une requête adressée à Alexa.Afin de pouvoir disposer de cette myriade de skills et soutenir le lancement de ses produits,La firme a annoncé récemment la fin de ce programme. A partir du mois de juin prochain, Amazon ne versera plus rien aux développeurs pour la création de skills (mais ils recevront toujours de l'argent via les achats intégrés).Amazon indique que. Pour rappel, et comme ses concurrents, Amazon plancherait actuellement sur une nouvelle version de son assistant virtuel s'appuyant sur les IA génératives.