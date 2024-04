Un nouveau détecteur de mouvement compatible Thread et Matter chez Aqara (+code promo)

Détecteur de mouvement Aqara P2

Sur le marché mondial en rapide expansion des capteurs infrarouges passifs (PIR), Aqara a obtenu un succès remarquable, distribuant plus de 100 000 unités l'année dernière. Le lancement du capteur de mouvement et de lumière P2, qui combine notre technologie de capteur renommée avec les derniers protocoles et normes de connectivité, résume notre approche avant-gardiste et notre engagement à fournir des solutions de maison intelligente prêtes pour les avancées de demain.

Matter et Thread

Le P1 peut encore être intéressant

MLSP2EU1

Le nouveau détecteur de mouvement Aqara P2 ne déstabilisera pas les amateurs de la marque et utilisateurs de la génération précédente P1 (tout à fait satisfaisante, tout du moins au sein de mon domicile qui en compte plusieurs, soit dit en passant). En effet, le P2 est extérieurement en tout point identique au P1,. Selon Cathy You, œuvrant au poste de Senior Vice President, Global Business and Strategy chez Aqara :Ce nouveau capteur reprend donc les caractéristiques techniques de son aîné avec. Cette nouvelle version sera ainsi intéressante pour ceux qui voudraient s'offrir un capteur compatible avec l'App Maison et les principaux écosystèmes de domotique, dont Alexa, Google Home et Samsung SmartThings,(point nécessaire avec le P1 afin de profiter de l'intégration au sein d'HomeKit).Attention, toutefois,(comme le M2),. Ces paramètres seront cependant accessibles via l'App Aqara et un hub de la marque. Autre différence, les deux piles CR250 n'offre que deux ans d'autonomie sur ce P2, alors que la même configuration permet au P1 d'atteindre 5 ans. Le P1 peut donc encore être intéressant face à ce P2, particulièrement si vous disposez d'un hub Aqara.Le nouveau détecteur Aqara P2 est d'ores et déjà disponible au tarif de 33,99 euros,