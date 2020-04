Non, l'iPhone SE 2020 n'a pas un meilleur capteur (ou équivalent) que l'iPhone XR

« meilleur »

Il faut dire que si l'on, les appareils sembles assez proches, avec leurs images en 12MP, et une ouverture à ƒ1.8 . Pire,ou encore un plus grand choix de modes portraits :Seulement voilà,: quelle est la taille du capteur ? Des photosites ? Quid de la montée en ISO ? De la vitesse d'obturation ? Cela étant, la taille entre les deux optiques ne trompe pas :, on voit bien que l'optique de ce dernier est beaucoup plus petite :En réalité,. Sur l' iPhone SE , nous sommes sur un capteur d'iPhone 8 -ce qu'iFixIt vient de confirmer - avec des pixels de 1.2μm et un capteur de 1/3" et avec une focale équivalente 28mm.Pour faire simple,, mais offrant aussi un champ plus large. Alors certes, l'intégration de la puce A13 permet de mieux traiter l'image, maisComme vous avez pu le voir dans notre vidéo (publiée samedi, ci-dessous), le nouveau SE offre une image bien plus bruitée, et avec moins de détails que le XR dès que la lumière se fait rare :Alors certes,, preuve que l'on peut faire des prouesses sans changer de capteur, mais pas de miracle non plus face à des photosites qui captent plus de lumière, et là, ce sont les lois de la physiques qui tranchent :En zommant sur l'image, vous noterez sans mal que. Le traitement du SE est également plus agressif sur les contrastes et le lissage, que sur le 8 -mais Apple n'y va pas non plus de main morte sur le XR !