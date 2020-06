Test express Deco X60 : des routeurs Wi-Fi 6 Mesh accessibles et efficaces chez TP-Link

Du Wi-Fi 6 Mesh oui, mais pour qui ?

Retrouvez notre vidéo sur le Wi-Fi 6

Des débits et une couverture en hausse

box à gauche, Deco X60 à droite

Conclusion

Design : 4

Technique : 5

Logiciel : 5

Tarif : 4 Les Plus : • Compact

• Débits

• Application complète

• Installation facile Les Moins : • Pas de port USB ? Configuration : • Une machine compatible Wi-Fi Prix : • 446,37 euros 4.5/5



Le constructeur chinois étend les possibilités de sa gamme de routeurs Mesh avec l. Les nouveaux venus sont de plus compatibles avec l’ensemble des autres modèles Deco pour former un réseau maillé unique.Le Wi-Fi Mesh, ou maillé en français, permet(contrairement à ce que l'on obtient avec la plupart des répéteurs Wi-Fi du marché). L'utilisateur peut donc se déplacer au sein de son domicile, changer d'étage, les routeurs s'adapteront et proposeront la meilleure connexion possible en fonction de sa position par rapport aux bornes.Dans la boite, on trouve), ainsi que les alimentations nécessaires. Chaque routeur embarque un processeur Qualcomm Quad Core à 1 GHz, deux ports Ethernet Gigabit, ainsi que 4 antennes.Les Deco X60 sont compacts (un diamètre de 110 mm pour 114 mm de hauteur) compatibles avec Alexa, proposent(qui guidera l'utilisateur pas-à -pas pour une mise en place en quelques minutes), offrent des débits théoriques de 3000 Mb/s (2402 Mb/s sur 5 GHz, et 574 Mb/s sur 2,4 GHz), ainsi que la fonctionnalité HomeCare (un antivirus et un contrôle parental assez complet), et le WPA3.Le service HomeCare est désormais gratuit (), et. Un mode QDS (pour Qualité de Service) est également de la partie afin de donner la priorité à telle activité, ou tel périphérique.pour les domiciles qui disposent de l'équipement adéquat dans plusieurs pièces, mais il sera tout à fait possible de faire fonctionner les bornes uniquement en Wi-Fi (le routeur principal devra forcément être connecté en Ethernet à votre box). Une LED au bas de chaque routeur permettra de consulter rapidement l'état de ce dernier, et servira également au moment de l'installation.. Le pack de trois bornes à permis de proposer une connexion stable avec des débits satisfaisants dans une maison de trois étages. Certaines pièces les plus éloignées, sous des dalles de béton, sont d'ailleurs passées de quelques Mb/s (soit quasi inutilisable) à une petite centaine de Mb/s.Dans les mêmes conditions, et en étant assez proche de la box ou du Deco X60 principal,. Ce simple changement a tout de même permis de gagner presque 100 Mb/s en download, et 150 Mb/s en upload.Avec son pack de trois bornes Deco X60 Wi-Fi 6 Mesh à 446,37 euros,, souhaitant profiter des meilleurs débits possibles, et d'une couverture étendue ().