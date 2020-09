Test express des SSD NVMe USB-C My Passport de Western Digital et GV100 d'Orico

WD My Passport SSD

Design : 4

Technique : 4

Performance : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Compact

• Port M.2 accessible

• Mémoire TLC

• SSD NVME au format 2280

• Performances Les Moins : • Câble vraiment court Configuration : • Une machine avec un port USB Prix : • Dès 149,99 euros 4/5



Orico GV100

Design : 4

Technique : 4

Performances : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Compact

• Perfomances

• Câbles USB-C et USB-A Les Moins : • SSD M.2 2242 moins courant (mais peu de gens démontent leurs SSD) Configuration : • Une machine avec un port USB Prix : • Dès 79,99 euros 4/5



Le premier de cordée de cet article est le nouveau My Passport SSD de Western Digital., ainsi qu'avec un adaptateur USB-C vers USB-A. Le boitier offre des mensurations compactes (100x55x9 millimètres) ainsi qu'un port USB-C 3.2 Gen2.Western Digital propose égalementet un mot de passe. Le constructeur évoque également une résistance aux chutes d'une hauteur de 2 mètres.A l'intérieur du boitier (assez simple à désassembler sans laisser de marques inesthétiques). Il sera donc possible de remplacer le SSD par un autre modèle si le périphérique d'origine venait à ne plus fonctionner une fois la garantie passée.Du côté des débits, le nouveau My Passport SSD. La mémoire qui équipe ce SSD lui permet de conserver des débits satisfaisants, y compris lors de nos transferts de gros fichiers (plus de 200 Go) Attention toutefois, il sera préférable d'opter pour un SSD en Thunderbolt 3 si l'utilisateur désire un volume système externe afin de profiter de la commande TRIM (cette dernière n'est malheureusement toujours pas gérée par macOS en USB).et répond au doux nom de GV100. Le SSD est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB-A, tous deux de 24 centimètres.L'appareil mesure 96x30x10 millimètres,, d'un corps en aluminium anodisé et d'une boucle en plastique permettant, par exemple de l'accrocher à un trousseau de clés.L'ensemble est assez difficile à démonter (les parties sont collées) sans briser les parties en plastique noir, et les entrailles de la bête dévoilentDu côté des débits, le GV100 d'Orico rivalise avec son concurrent du jour etLes gros transferts (toujours notre dossier de plus de 200 Go) ne lui font pas peur et les débits ne s'écroulent pas. En tant que périphérique USB, la commande TRIM ne sera pas non plus gérée par macOS (on préférera donc un SSD en Thunderbolt 3, nettement plus onéreux, si le but est d'en faire un volume système).