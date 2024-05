Le MacBook Pro M3 à 1699€ ! Son prix le plus bas !

Les MacBook Pro M3 débarquent sur le Refurb en France

. Si vous préférez une version M3 Pro ou M3 Max, ou encore un MacBook Pro M3 totalement neuf, il faudra vous tourner vers les revendeurs, avec parfois quelques promotions intéressantes à la clé. Le MacBook Pro M3 neuf est ainsi proposé actuellement à 1799 euros, soit 100 euros de plus que sur le Refurb.Il est donc désormais possible de s'offrir un MacBook Pro M3 14 pouces doté d'une puce M3 avec 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, de 8 Go de mémoire unifiée et de 512 Go de stockagePour rappel,. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.