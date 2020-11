Apple ouvre les commandes pour les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max

« avant la fin de l'année »

(mais avec 4 Go de RAM pour l' iPhone 12 mini contre 6 Go pour l' Phone 12 Pro Max ), d'une dalle OLED 5,4 ou 6,7 pouces, de la connectivité 5G Sub-6GHz (les ondes millimétriques sont réservées aux modèles US, avec des antennes supplémentaires exclusives pour ce territoire), un verre renforcé Ceramic Shield élaboré par Corning censé être quatre fois plus résistant aux chutes, du nouveau système magnétique MagSafe permettant de simplifier la charge sans fil, d'atteindre 15W dans ce mode (mais uniquement avec des chargeurs certifiés MagSafe et 12W max pour le mini) et de fixer des accessoires comme le porte-cartes magnétique , d'une certification IP68, de Face ID et de l'éternel connecteur Lightning., Noir, Blanc, Bleu , Vert et Product RED pour les iPhone 12 mini et Graphite, Argent, Or ou Bleu Pacifique pour les iPhone 12 Pro Max Côté photo, ,permettant de meilleures performances en faible lumière, avec un mode nuit apparemment bien meilleur.(12 MP ƒ2,4, ƒ1.6 (50mm) et ƒ2.2), Deep Fusion sur toutes les caméras (y compris pour les selfies), et le zoom passe à 2,5x. Le capteur grand angle profite de pixels 47% plus larges et d'une stabilisation optique par déplacement du capteur, pour de meilleures performances (87%) en basse lumière. Un nouveau format Apple ProRAW fera sont apparition, avec des vidéos HDR 10 bits avec 700 millions de couleurs et des enregistrements en Dolby Vision HDR jusqu'en 4K à 60 ips.. Cette technologie sera mise à profit afin de scanner des pièces avec précision, pour le mode portrait de nuit, et pour créer des effets vidéo plus précis.