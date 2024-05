L'iPhone 15 Pro Max, le smartphone le plus populaire de 2024

L'iPhone 15 Pro Max, le roi de 2024 (pour le moment)

L'iPhone, un investissement sur plusieurs années

! Ce statut peut tout à fait être compatible avec les chiffres d'Apple qui marquaient une baisse des revenus liés aux ventes d'iPhone. En effet, ces derniers englobent tous les modèles commercialisés sans distinction et l'iPhone 15 Pro Max peut tout à fait présenter d'excellents résultats individuels.L'histoire ne s'arrête point là, puisqu'Apple fait même mieux avec les autres iPhone :. L'iPhone 15 Plus -avec son excellente autonomie- vient se placer en 8e position. Les cinq autres smartphones les plus vendus sont des Samsung Galaxy (entre le S24 Plus, le A15 5G, le A543, le S24 et le A34)Counterpoint estime même que. La société d’analyse met en avant la progression enregistrée depuis le premier trimestre 2020, où ces mêmes modèles ne représentaient que 24 % des ventes d’iPhone.Apparemment,. En effet, les clients conservent leurs appareils plus longtemps avant de les mettre à niveau, ils sont donc plus enclins à dépenser davantage pour garantir la pérennité de leur achat sur le moyen terme. Un argument dont Apple a parfaitement conscience (il n'y a donc aucune raison pour baisser les prix).