Quelles nouvelles couleurs pour l'iPhone 16 ?

Un arc en ciel pastel pour l'iPhone 16 !

Une nouvelle finition pour l'iPhone 16 Pro

Le leaker chinois-sévissant sur Weibo- semble particulièrement attiré par la couleur de la prochaine génération d'iPhone., soit deux de plus que les modèles actuels.Au catalogue, on trouverait ainsi :. Tout cela parait bien sobre -trop sage même. Certains se rappelleront avec nostalgie des palettes colorées et vibrantes de certaines années...A défaut de changement de design, les modèles Pro devraient bénéficier d'un petitau niveau de son châssis, avec une finition légèrement différente. D'après le leakerLes iPhone 16 Pro bénéficieraient d'un, à savoir une méthode avec un traitement amélioré du titane et des couleurs. Le résultat serait également plus résistant aux rayures.Un troisième leaker -ShrimpApplePro sur X (ex-Twitter)- évoquait une nouvelle couleur : l'actuel Titane Bleu céderait sa place au profit d'un. Les trois autres coloris resteraient au catalogue mais seraient(un peu comme chaque année où le blanc est plus ou moins blanc et le noir plus ou moins sombre).Deux autres teinte les modèles d'iPhone 16 Pro ont également été évoquées, prenant les noms deet. Mais cela pourrait être une évolution du titane rose ou encore le titane naturel version 2024.