Le retour du Nokia 3210 ! (bientôt...)

Pour rappel,. Précisons qu'elle n'a aucun lien avec Nokia, hormis le fait qu'elle ait récupéré l'usage de la marque finlandaise dans le cadre d'un accord de licence exclusive sur 10 ans.Après le 3310, le 8110 ou le 8210, ce serait donc au tour du 3210 de s'offrir une seconde naissance ! Tout avait commencé en mai avec un tweet de HMD annonçant legrâce à une fuite du revendeur finlandais Gigantti. Le modèle de 2024 sera évidemment modernisé. Certes, il affichera le look de son prédécesseur avec des couleurs un peu plus flashy (bleu, gris et jaune). Il troquera son écran monochrome de 1,5 pouces contre uneIl embarquera 64 Mo de stockage -extensibles à 128 Go via une carte microSD. La batterie de 1450 mAh se rechargera désormais en. L'appareil photo unique devra se contenter d'un. Le Nokia 3210 devrait être présenté dans les jours qui suivent (des rumeurs font état du 8 mai prochain) et on murmure un tarif de 90 euros.Lors de la dernière édition de la MWC , rose fuchsia comme il se doit. Pour cela, elle avait même publié un cliché (juste en dessous) avec des silhouettes flouées et pixelisées, digne d'un paparazzi, assorties d'une mention faisant référence au filmdont il détourne aimablement le slogan original () !