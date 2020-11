Apple annonce discrètement Final Cut Pro 10.5

« Apple Silicon »

Tests réalisés avec une préversion Final Cut Pro 10.5 à l’aide d’un projet de 55 secondes avec des ressources Apple ProRes RAW 4K en résolution 4 096 x 2 160 à 59,94 images par seconde, transcodées en Apple ProRes 422.

Tests réalisés par Apple en octobre 2020 sur des prototypes de Mac mini équipés de la puce Apple M1 et sur des Mac mini prêts à la commercialisation équipés d’un processeur Intel Core i3 quadricœur à 3,6 GHz et d’un processeur graphique Intel Iris UHD Graphics 630, tous configurés avec 16 Go de RAM et un SSD de 2 To. Tests réalisés avec une préversion Final Cut Pro 10.5 à l’aide d’un projet complexe de 2 minutes avec une diversité de contenus et une résolution jusqu’à 4K. Les tests de performances sont réalisés sur des ordinateurs spécifiques et ne donnent qu’une indication approximative des performances du Mac mini.

