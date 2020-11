Apple réduit la commission de l'App Store à 15% avec le programme Small Business

« Les petites entreprises sont la colonne vertébrale de l’économie mondiale et le cœur battant de l'innovation et des opportunités dans les communautés du monde entier. Nous lançons ce programme pour aider les petites entreprises à écrire le prochain chapitre de la créativité et de la prospérité sur l'App Store, et pour créer des applications de qualité que nos clients adorent. L'App Store a été un moteur de croissance économique unique, créant des millions de nouveaux emplois et une voie vers l'entrepreneuriat accessible à toute personne ayant une bonne idée. Notre nouveau programme continuera en ce sens en aidant les développeurs à financer leurs petites entreprises, à prendre des risques sur de nouvelles idées, à élargir leurs équipes et à continuer de créer des applications qui enrichissent la vie des gens » .

Elle lance en effet le programme, qui réduira la. Bien évidemment, Epic n’est pas du tout concerné !Le programmesera lancé, date à laquelle ce nouveau taux sera appliqué sur les. Pour l'heure, Apple ne rentre pas trop dans les détails de cette mesure, et indique juste que ces derniers seront publiés début décembre. Le taux de commission standard de 30% de l'App Store restePour l’occasion, Tim Cook prend la parole pour vanter les mérites de cette nouvelle mesure () :