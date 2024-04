Apple publie des modèles d'IA open source capables de tourner sur des iPhone

Un nouveau modèle de langage signé Apple

Un fonctionnement en local

A quelques semaines de la WWDC 2024, où nous devrions découvrir ce que nous réserve Apple, la firme a publié un nouveau modèle de langage open source disponible sur GitHub . Les chercheurs de Cupertino donnent également des détails via Hugging Face sur OpenELM, pour Open-source Efficient Language Models, et. Ces caractéristiques relativement réduites pour des grands modèles de langage ont pour particularité de permettre un traitement en local, et pas uniquement via des serveurs dans le cloud.Plusieurs acteurs du marché ont également proposé récemment des grands modèles de langage avec un nombre restreint de paramètres,(de grands modèles nécessitant un accès au cloud peuvent atteindre une centaine de milliards de paramètres). Ces modèles sont conçus afin de permettre un traitement en local sur des machines comme des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs.Du côté d'Apple,Nous avons ainsi pu voir un certain nombre d'exemples des avancées de Cupertino récemment, comme avec Ferret capable d'analyser un cliché, MGIE pour éditer et retoucher les photos, ReALM pour optimiser l'analyse des requêtes ou ce qui s'affiche sur un écran afin de fournir des réponses plus pertinentes, ou encore afin de pouvoir utiliser le stockage des iPhone afin de palier le manque de RAM , dont les iA génératives sont très gourmandes.Reste à savoir ce que nous prépare réellement Apple. Toutes les requêtes seront-elles traitées en local (ce qui collerait avec la sacro-sainte confidentialité des données de la firme) ou certaines plus complexes exigeront-elles un accès au cloud ? Tout les utilisateurs d'appareils Apple auront-ils accès aux fonctions le plus avancées, ou faudra-il mettre la main au portefeuille ?