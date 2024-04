WhatsApp active les passkeys sur iPhone

• C'est un moyen plus sécurisé de se connecter et nous permet de savoir que c'est vraiment vous 🔒



• En voyage à l'étranger? pas de réseau? pas de problème 😌 :

les passkeys vous permettent d'ignorer l'étape de la réception d'un code par SMS



• Configurez les passkeys lors de votre prochaine connexion ou dans vos paramètres 👇



Paramètres > Compte > Passkeys

Un futur sans mot de passe grâce au passkeys

Le service de messagerie de Meta particulièrement apprécié en France annonce ainsi que(la fonction est déjà disponible depuis plusieurs mois sur Android). Il sera ainsi possible de se connecter à un compte grâce à Face ID, Touch ID ou le code de déverrouillage d'un appareil Apple compatible (à partir des iPhone 8/X et iOS 16 minimum). Les passkeys s'appuient sur les enclaves sécurisées des appareils et sur la reconnaissance biométrique. Cette technologie permet ainsi un accès aux comptes plus sécurisé que les mots de passe traditionnels car elle permet d'éviter l'interception d'un code envoyé par SMS, ou le vol de mot de passe.Selon WhatsApp :Attention toutefois, si le déploiement est en cours,. De mon côté, la fonctionnalité n'est pas encore disponible au moment de rédiger cet article.Avec les passkeys, une technologie développée par l'Alliance FIDO dont font partie des firmes comme Apple, Google ou encore Microsoft,. il sera en effet envisageable de remplacer le mot de passe traditionnel et l'authentification à deux facteurs par un token qui sera stocké au sein de l'enclave sécurisée de votre appareil, et qui sera convoqué au moment de l'authentification via Touch ID ou Face ID (sur les produits Apple).