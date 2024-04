Pourquoi Apple ne veut toujours pas approuver l'app européenne de Spotify ?

Nous vous contactons pour vous informer des nouvelles informations concernant votre application, Spotify - Music and Podcasts, version 8.9.33.



Comme vous le savez peut-être, Apple a créé de nouvelles options pour les services de streaming musical (EEE) pour les applications de streaming de musique iOS et iPadOS proposées dans l'EEE. Ces options permettent aux applications de diffusion de musique d'utiliser des boutons, des liens externes ou d'autres appels à l'action pour diriger les clients vers un mécanisme d'achat sur un site Web détenu ou contrôlé par le développeur. Pour cela, vous devez accepter ses conditions avant d'ajouter l'une de ces capacités à votre application. Veuillez trouver plus d'informations sur le droit ici.



Nous notons que votre soumission actuelle comprend une action pour acheter un abonnement Spotify sur votre site Web. En tant que tel, vous devez accepter les conditions aux services de streaming musical (EEE) ../.. Pour être clair, cette acception est requise même si votre application n'inclut pas de lien externe (et n'exige pas non plus que vous proposiez un lien externe). Nous approuverons toutefois la version 8.9.33 après que vous ayez accepté les conditions relatives aux services de streaming musical (EEE) et que vous la soumettiez à nouveau pour examen.