iPhone 12 Pro Max : le développeur d'Halide tente de lui trouver un intérêt en photo

« Pouvez-vous faire la différence? Moi je ne peux pas. »

« Si vous êtes un photographe de terrain depuis assez longtemps pour passer de l'APS-C au plein format, vous auriez peut-être espéré un changement de «look» de façon similaire. Désolé: cela ne se produit pas ici. »

« Il semble que l’application Appareil photo d’Apple applique autant de réduction de bruit à l’image 12 Pro Max qu’à l’iPhone 12 ordinaire. Malheureusement, cela «brouille» les détails supplémentaires de l’iPhone 12 Pro Max. »

Apple à gauche, Halide à droite - cliquez pour zoomer

En RAW, on récupère quelques détails avec le Max (en bas sur l'image)

Dans des conditions similaires: mode nuit sur iPhone 12 Pro Max, un iPhone 12 Pro RAW "qui bouge" et un iPhone 12 Pro Max RAW "qui bouge".

« Ils savent ce que est bon pour vous »

« Nous sommes en train d'écrire une analyse approfondie de ce qu'est le ProRAW, mais il y a une implication pratique qui mérite d'être évoquée aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles les gens choisissent le RAW est pour un contrôle fin de la réduction du bruit, et malheureusement, les fichiers ProRAW offrent déjà eu une certaine réduction du bruit. Pas autant que les JPEG, mais c'est là. Pour cette raisons et (et bien d'autres), le ProRAW est moins un «vrai» RAW, mais plutôt un format de très haute qualité pour vos prises de vue. Outre la réduction du bruit, il offre un contrôle précis sur les processus tels que Smart HDR. »

Malgré un capteur plus gros (47%), et une avalanche de compliments du côté d'Apple (et de ses petits soldats YouTubers),. Pour le développeur d' Halide , en plein jour, c'est carrément décevant. Pour, les raisons sont à chercher du côté d'Apple et de ses différents traitements, mais il faut bien le dire,avec une telle augmentation de la surface des photosites.estime -comme nous- queEn soirée,. Mais là encore, c'est le traitement, un peu trop agressif sur le Max, qui en serait responsable. Là, les images affichent effectivement un meilleur niveau de détail, mais l'on perd aussi le traitement appliqué par Apple (comme le Smart HDR) -il faut donc choisir :. Evidemment, Halide tente de démontrer que ses RAW permettent de sauver quelques détails absorbés par les algos d'Apple, mais les différences restent assez modeste, sauf quelques cas particuliers, comme les photos de soirée. Il table aussi sur une modification à venir du côté d'Apple, pour être un peu moins agressif sur le lissage par exemple.: associé à des temps de pause moins long, le nouveau capteur stabilisé permet d'avoir des images plus nettes lorsqu'on n'est pas très stable -mais est-ce vraiment lié à la stabilisation ou plutôt à la taille du capteur ? Sans doute un peu des deux. Avec des temps de pause très courts (que l'on peut configure dans Halide ou qu'Apple ajuste automatiquement), l' iPhone 12 Pro Max est effectivement plus efficace., ce qui pousse souvent Apple à faire simplement un zoom numérique sur le grand angle.tempère le développeur., d'où (sans doute) la critique un peu facile.Comme toujours,. On retiendra surtout qu'il faille beaucoup de patience et de bons logiciels pour exploiter ces quelques atouts de l' iPhone 12 Pro Max que l'on aurait espéré plus marquées.