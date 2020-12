DxO PhotoLab 4 est disponible pour les Mac M1 et annonce des gains impressionnants

« décuplée en efficacité sur la révolutionnaire puce Apple M1 »

Le gain en temps de traitement est d'un facteur 3 à 5 par rapport aux MacBook Pro 13'' et Mac mini Intel les plus récents, pour un coût presque deux fois moindre, et en silence. Les images sont exportées à 1,5 mpix/s, soit plus rapidement qu'avec la technologie DxO PRIME précédente. La puce Apple M1 apporte également un gain significatif sur tous les traitements. La qualité d'image de DxO DeepPRIME étant superlative - parce que traitant simultanément le bruit et dématriçage, et ce, y compris à très faible ISO - les Mac dotés de puce M1 rendent son application systématique complètement naturelle, pour un bénéfice total.

Outil TSL amélioré



L'outil TSL (Teinte Saturation Luminance) de DxO PhotoLab 4 intègre un mode exclusif de réglage basé sur une roue chromatique : la DxO ColorWheel. Celle-ci permet de sélectionner une plage de couleur parmi huit canaux, de la dimensionner, de sélectionner une couleur de substitution puis de régler finement les transitions. DxO PhotoLab 4.1 affiche désormais dans l'image un masque permettant d'identifier instantanément la zone de couleur sélectionnée. Le photographe gagne encore en confort d'utilisation et libère sa créativité. Le réglage Uniformité offre toujours la possibilité de paramêtrer les variations de couleurs au sein d'une plage donnée. Les réglages de Saturation et Luminance offrent également une grande flexibilité, notamment lors de conversions d'images couleur en noir et blanc et de désaturations partielles.







DxO Advanced History : la mémoire de vos retouches



La nouvelle palette Historique de DxO PhotoLab 4 liste l'ensemble des corrections successivement appliquées à une image par ordre chronologique. Elle conserve ainsi un enregistrement de l'ensemble des modifications apportées à une image. En outre, elle affiche en face de chaque état la valeur de correction ainsi que la différence par rapport à sa valeur précédente. Le photographe a ainsi la possibilité de naviguer à différents moments de l'édition tout en ayant parfaitement connaissance des modifications effectuées.



Dans le cas de corrections complexes - par exemple l'application de préréglages ou de plusieurs réglages issus d'un même outil - DxO PhotoLab 4 est le seul logiciel de traitement d'image à afficher dans son Historique des corrections groupées, qui peuvent être masquées en fonction des besoins.



Prise en charge de nouveaux équipements

DxO PhotoLab 4.1 continue d'offrir la prise en charge des matériels photo les plus récents. Il ajoute ainsi le support du Nikon Z 6II, des Sony A7C et A7S III et du Panasonic Lumix DC-S1H. Un nouveau drone enrichit également la base de données de modules optiques : le DJI Mavic Air 2. L'outil TSL (Teinte Saturation Luminance) de DxO PhotoLab 4 intègre un mode exclusif de réglage basé sur une roue chromatique : la DxO ColorWheel. Celle-ci permet de sélectionner une plage de couleur parmi huit canaux, de la dimensionner, de sélectionner une couleur de substitution puis de régler finement les transitions. DxO PhotoLab 4.1 affiche désormais dans l'image un masque permettant d'identifier instantanément la zone de couleur sélectionnée. Le photographe gagne encore en confort d'utilisation et libère sa créativité. Le réglage Uniformité offre toujours la possibilité de paramêtrer les variations de couleurs au sein d'une plage donnée. Les réglages de Saturation et Luminance offrent également une grande flexibilité, notamment lors de conversions d'images couleur en noir et blanc et de désaturations partielles.La nouvelle palette Historique de DxO PhotoLab 4 liste l'ensemble des corrections successivement appliquées à une image par ordre chronologique. Elle conserve ainsi un enregistrement de l'ensemble des modifications apportées à une image. En outre, elle affiche en face de chaque état la valeur de correction ainsi que la différence par rapport à sa valeur précédente. Le photographe a ainsi la possibilité de naviguer à différents moments de l'édition tout en ayant parfaitement connaissance des modifications effectuées.Dans le cas de corrections complexes - par exemple l'application de préréglages ou de plusieurs réglages issus d'un même outil - DxO PhotoLab 4 est le seul logiciel de traitement d'image à afficher dans son Historique des corrections groupées, qui peuvent être masquées en fonction des besoins.DxO PhotoLab 4.1 continue d'offrir la prise en charge des matériels photo les plus récents. Il ajoute ainsi le support du Nikon Z 6II, des Sony A7C et A7S III et du Panasonic Lumix DC-S1H. Un nouveau drone enrichit également la base de données de modules optiques : le DJI Mavic Air 2.

Le françaisdont la technologiea étéprécise l'éditeur :Il faut dire que, ce dont profitent immédiatement tous les logiciels de traitement photo. Le gain est directement visible ici dans la réduction du bruit numérique et le dématriçage.DxO PhotoLab 4 embarque également quelques nouveautés :Les éditions ESSENTIAL et ELITE de DxO PhotoLab 4.1 (PC et Mac) sont immédiatement disponibles en téléchargement sur le site de DxO aux prix suivants jusqu'au 31 décembre 2020 :