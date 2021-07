VE : Renault chez Ionity, Tesla Vision, une 4L4Ever électrique, 1000Km chez Volvo, Alpine...

« 4Ever »

Hier, Renault dévoilait le futur du groupe, qui se fera évidemment en 100% électrique. Parmi les prochains modèles,, et l'on connait déjà la formes des phares, caractéristiques de la petite citadine des années 70. Dernier détail amusant, le nom de code du projet s'appelle...pour le côté, ça ne s'invente pas !Mais pour rassurer ses clients, Renault doit proposer un réseau de borne, et, aux côté de BMW, Volkswagen, Hyundai et Ford -et désormais Volvo via Chargepoint. Il ne reste finalement que Stellantis et Renault à manquer à l'appel. Pour le moment, Renault n'a pas confirmé l'information, qui semble encore en discussions.Enfin, on reste dans le groupe français, avec, la marque ayant décidé d'abandonner rapidement le pétrole pour ses prochains modèles. Pas de nom, mais quelques silhouettes très racées, avec notamment une remplaçante de l'A110 dont le moteur sera développé avec Lotus. Il devrait également y avoir une petite GTI mais aussi un crossover, histoire de rentabiliser un peu les investissements.Bonne nouvelle pour Tesla, d'après la première série de tests indépendants réalisés aux USA,serait au pire aussi efficaces que le précédent système, sinon meilleurPour rappel, les Tesla expédiées en Europe ont encore un radar utilisé pour l'Autopilot.(comme Tesla à l'époque) pour créer ses ordinateurs dédiés à la fois à la conduite autonome et l'info-divertissement intégré. Pour ce modèle Vovlvo Concept Recharge, le suédois utilisera la plateforme NVIDIA DRIVE Orin contenant des dizaines d', ces petits modules capables de contrôler une fonctionnalité de la voiture de manière totalement indépendante., a déclaré Håkan Samuelsson, PDG de Volvo Cars.Rappelons que. Le premier modèle ainsi équipé arrivera en 2022 et Volvo espère également proposer jusqu'à 1000Km d'autonomie réelle grâce à des cellules devraient atteindre la densité énergétique 1000 Wh/L, soit +50% par rapport aux accumulateurs actuels. A titre de comparaison, les batteries Tesla 4680 on une densité d'environ 750 Wh/L.Enfin, une info électrique qui vient de tomber dans la ville de Paris :Cette décision fait suite à la mort d'une jeune femme italienne ces derniers jours, un accident rarissime mais dont la maire de Paris s'est empressée de brandir pour sanctionner une nouvelle fois ce mode de transports.