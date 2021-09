Test express de la gamme Aqara compatible HomeKit (+code promo)

Présentation

« sons anormaux »

Conclusion

Design : 4

Technique : 4

Fiabilité : 4

Tarif : 5 Les Plus : • Installation simple

• Application efficace

• Compatibilité HomeKit

• Nombreux capteurs

• Tarif Les Moins : • RAS Configuration : • Un smartphone avec l'application Aqara Prix : • Le hub Aqara M2 à partir de 53,99€ 4/5



qui pourront alors s'intégrer à l'application Maison une fois couplés avec un des deux hubs disponibles. Il sera également possible de passer uniquement par l'application dédiée d'Aqara pour gérer les différents périphériques.. L'alimentation par câble USB permettra également de brancher le périphérique sur une batterie externe (elle-même branchée au secteur) pour profiter d'une certaine autonomie lors d'une éventuelle coupure de courant.Le hub est très compact et embarque(pour la fonction alarme), ainsi qu'un port USB-A réservé à la maintenance. Le M2 est compatible Zigbee 3.0 et pourra contrôler jusqu'à 128 appareils., ce qui permettra de profiter du hub (que ce soit via une connexion filaire ou en Wi-Fi) au sein de l'App et d'HomeKit en quelques minutes seulement.De son côté,. La G2H sera capable d'offrir des enregistrements en 1080p avec un champ de vision à 140°, et dispose de la détection de mouvements et de(avec un niveau réglable), d'un pied orientable, d'un haut-parleur intégré, d'un port pour une carte microSD jusqu'à 32 Go pour le stockage des vidéos en interne, du Wi-Fi 802.11 b/g/n en 2,4 GHz, de la compatibilité Zigbee 3.0 (avec la possibilité de connecter 64 appareils),. Couplée au hub M2, la caméra permettra ainsi d'étendre la portée pour les accessoires qui lui seront connectés (il est possible de choisir quel pont contrôle quel accessoire au moment de la configuration).Pour rappel,. Ces dernières seront chiffrées, et ne seront pas décomptées du stockage iCloud. Actuellement, un abonnement 200 Go est nécessaire pour une caméra, et il faut passer à la formule 2 To pour bénéficier de 5 caméras (maximum offert par le service).Toutefois, avec l'arrivée d'iOS/iPadOS/tvOS 15, macOS Monterey et iCloud+,(illimité avec l'abonnement iCloud+ 2 To, une caméra avec les 50 Go offerts, et 5 caméras avec l'abonnent 200 Go). Les caméras HomeKit profiteront également de la détection des paquets (en sus des individus et des véhicules) pour ne pas manquer de livraisons, et les sonnettes HomeKit pourront afficher les visiteurs sur l' Apple Watch (avec la possibilité de leur répondre depuis la montre connectée) et l' Apple TV (plusieurs caméras pourront être affichées simultanément et l'interface de tvOS 15 permettra également de contrôler les appareils à proximité de chaque caméra, comme un éclairage extérieur).Une fois le ou les hubs mis en place,, comme un capteur de mouvement (bien plus efficace que la détection via les caméras), un capteur d'ouverture, un capteur de vibration, un capteur de température et d'humidité, un détecteur de fuite d'eau, un bouton multifonction, des interrupteurs, ou encore le TVOC Air Quality Sensor permettant d'afficher sur un écran LCD monochrome la température, le taux d'humidité de la pièce et d'analyser la teneur de l'air en composants organiques volatils (ou VOC) afin de fournir un indice de la qualité de l'air ambiant., ce qui rassurera les utilisateurs n'ayant pas l'habitude de ce type d'équipement. Les éléments sont ensuite disponibles dans l'App dédiée et au sein d'HomeKit via l'application Maison.Une fois les appareils installés,, permettant parfois des réglages plus poussés (comme par exemple d'ajouter un minuteur pour l'activation/désactivation d'un scénario) que ceux disponibles actuellement via l'écosystème d'Apple. Petite précision, le TVOC Air Quality Sensor ne peut, pour le moment, être ajouté à l'application Maison qu'en étant appairé avec le hub M2 (la compatibilité HomeKIt n'est pas encore disponible via la caméra hub G2H), et la prise connectée Aqara ne dispose pas d'une fiche terre, ce qui la rendra incompatible avec certaines prises disponibles sur notre territoire.Avec ses deux hubs et de nombreux accessoires, l'écosystème Aqara est très satisfaisant.. Certains éléments de la gamme sont disponibles sur l' Apple Store, gage de la confiance accordée aux produits par Cupertino, et l'ensemble du catalogue est proposé sur GearBest AliExpress , et depuis le 9 septembre, au sein d'une boutique dédiée sur Amazon.fr.