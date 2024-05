Un premier jeu impressionnant pour le Vision Pro ?

Demeo débarque sur le Vision Pro

Nous sommes ravis de proposer la version complète de Demeo sur Apple Vision Pro et avons optimisé le titre pour l'incroyable suivi des mains et des yeux qu'offre l'appareil, le tout afin d'offrir un gameplay incroyable.

Jeu vidéo sur le Vision Pro : un pari risqué pour les développeurs

Demeo Resolution Games Ab 44.99€

Lancé en 2021 sur le Meta Quest avec un certain succès (83% des 6 974 évaluations lui attribuent la note maximale de 5/5), puis plus récemment sur PlayStation VR 2,. Notons que le titre est tout à fait jouable sans casque, qu'il était déjà proposé sur l'App Store pour iPad et Mac -il sera donc disponible sur votre Vision Pro au lancement si vous l'avez déjà acheté par ce biais- et qu'il sera envisageable de jouer entre les différentes plateformes (ce qui permettra peut-être de trouver plus facilement des joueurs vu le prix du casque).Demeo est. Le jeu tire parti des capacités techniques en proposant de contrôler le titre entièrement avec les mains (ou avec une manette selon les goûts et envies de chacun), mais également en réalité virtuelle ou en réalité mixte, avec des objets qui restent à la même place dans la pièce pour tous les joueurs. Selon Tommy Palm, fondateur et dirigeant du studio Resolution Games :Lors de la présentation, Apple a indiqué que plus de 100 titres issus du catalogue d'Apple Arcade seront jouables sur le Vision Pro. Il s'agit toutefois de jouer sur un écran virtuel avec une manette traditionnelle. A ce tarif, le Vision Pro vise une petite niche d'utilisateurs, ce qui devrait refréner les ardeurs des développeursDe leur côté, les joueurs ne lâcheront pas non plus 3 499 dollars pour s'adonner à quelques titres. Comme pour Demeo,, mais l'absence de contrôleurs dédiés pourrait être handicapante sur le Vision Pro.. Le titre nécessite 3,4 Go d'espace de stockage libre sur un iPad sous iPadOS 15.0, un Mac sous macOS 10.15 ou un Vision Pro.