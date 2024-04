Le Vision Pro n'intéresserait plus grand monde

le vision pro ne séduit plus ?

La demande de démo est en baisse. Les gens -qui prennent rendez-vous- souvent ne se présentent pas, et les ventes -tout du moins dans certains magasins- sont passées de quelques unités par jour à quelques exemplaires sur une semaine entière. Apple a également dû intensifier le marketing sur sa page d'accueil en ligne. Il y a une énorme promo pour le Vision Pro tout en haut du site Web -avec un pitch beaucoup plus agressif qu'à son lancement.

Un casque en manque d'apps

killer app

C'est le constat que fait Mark Gurman -pourtant fervent supporter des produits Apple- dans sa dernière. Depuis ses débuts en février 2024, les utilisateurs sont donc passés à autre chose. En effet, le journaliste s'est livré à une petite enquête dans différents Apple Store et évoqueMark Gurman évoque son expérience personnelle, estimant que l'euphorie des débuts est rapidement retombée : de plusieurs utilisations quotidiennes, il serait passé à quelques unes par semaine. Il note d'ailleurs que. Ce qui rend finalement les ordinateurs portables et les smartphones beaucoup plus attrayants et pratique pour certaines tâches -comme un appel FaceTime.. A ce stade, le produit serait peu utile au quotidien.auprès des utilisateurs (pour inciter d'autres à passer le pas) et à susciter l'envie.Mais peut-être queEn effet, il reste désormais à Cupertino à convaincre un public plus large -dont l'utilisation est plus générale- à investir 3500 dollars (à défaut, ils iront voir ailleurs d'autres casques moins onéreux comme le Meta Quest 2 à partir de 230 euros). De même,