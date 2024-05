Le Vision Pro accueille 2 jeux VR à succès !

Deux nouveaux jeux pour le Vision Pro

Job Simulator

l'heure de gloire de l'humanité

modèle

Job Simulator Owlchemy Labs 22.99€

Vacation Simulator

Vacation Simulator Owlchemy Labs 34.99€

A l'image du studio Resolution Games avec Demeo, l-un studio américain basé à Austin au Texas, récompensé à plusieurs reprises pour ses créations et appartenant depuis 2017 à Google-Le Vision Pro n'ayant pas de contrôleur dédié, les développeurs ont dû s'appuyer sur le suivi des mains et des yeux afin d'adapter le gameplay de leurs titres aux capacités du casque de Cupertino.Dans Job Simulator,Au sein d'un titre à l'humour grinçant, il sera possible de revivreet s'adonner à des jobs comme tenir une caisse de supermarché, être un employé de bureau(avec la séance de dégustation de café et la recherche de nourriture dans des endroits plus ou moins sains), ou encore chef de restaurant. Le jeu propose de nombreuses activités annexes afin de vous faire passer le temps.Le titre nécessite 1,8 Go des tpckage libre et n'est disponible que sur le Vision Pro (les amateurs devront donc patienter le temps qu'il soit disponible chez nous) sous visionOS 1.0 minimum.Vacation Simulator reprend le concept en vous proposant deAu menu, des activités plus ou moins relaxantes et surtout une vision ironique des vacances vues par les robots.et ne fonctionne que sur un Vision Pro.