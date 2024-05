Des lunettes de réalité augmentée signées Google en approche ?

Google, Meta et Magic Leap sont sur un bateau

progresser le potentiel des technologies XR

Google met la main sur les technologies de Magic Leap

Nous sommes impatients de réunir le leadership de Magic Leap en matière d’optique et de fabrication avec nos technologies pour proposer une gamme plus large d’expériences immersives sur le marché. En combinant nos efforts, nous pouvons favoriser l'avenir de l'écosystème XR avec des offres de produits uniques et innovantes.



Ce partenariat accélère le pouvoir transformateur de la RA en combinant nos capacités optiques étendues avec les technologies de Google pour continuer à faire progresser les expériences immersives pour l'écosystème des développeurs et pour les clients. Nous sommes impatients d'étendre le potentiel de la XR en associant le monde physique à des solutions précieuses et contextuellement pertinentes .

le Saint-Graal qui redéfinira notre relation à la technologie d'ici la fin de la décennie

Il y a tout juste un an, les rumeurs évoquaient un partenariat entre Magic Leap et Meta afin que ce dernier puisse profiter des nombreux brevets, de la main d'œuvre et de certaines chaines de production du premier. Si cet accord semble être tombé à l'eau,. Le communiqué de presse officiel évoque un partenariat dont le but serait de faire(pour Extended Reality, un terme un peu fourre-tout englobant la réalité augmenté, la réalité virtuelle et la réalité mixte).Si Meta puis Google se sont intéressés à Magic Leap, c'est très certainement pour les brevets et l'expertise de la firme dans le domaine de l'optique. En effet,. Selon Shahram Izadi, vice-président et directeur général de la division AR/XR chez Google et Julie Larson-Green, directrice de la technologie chez Magic Leap :Reste à savoir, dont les lunettes de réalité augmentée devraient entrer en phase de test dès cette année pour une commercialisation aux alentours de 2027. Google pourrait ainsi s'appuyer sur les travaux et l'expertise de Magic Leap afin de ne pas prendre de retard sur Meta, pour quiDe son côté, Apple a mis un premier pieds dans l'arène avec son Vision Pro, et planche très certainement sur des lunettes RA en coulisses.