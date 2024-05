Pourquoi Google est-il menacé par OpenAI (ChatGPT) ?

Un nouveau moteur de recherche d'OpenAI

Quid de Google ?

Depuis quelques temps, des bruits circulent sur un possible moteur de recherche, basé sur l'intelligence artificielle. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agirait de, la confirmation serait imminente (lundi donc). Le service de recherche serait en partie alimenté par Bing, le navigateur développé par Microsoft (investisseur incontournable), mais se présenterait comme. Le bot pourrait ainsi récupérer des informations sur internet -voire proposer des extraits.De son côté, Google ne prend la chose à la légère, puisque le groupe a récemment déclaré vouloir, Gemini (ex-Bard). Dès lors, il pourrait l'étendre à d'autres services comme Gmail, Drive, Maps, Youtube ou encore Google Flights.De toutes les manières, Google n'a pas vraiment d'autres choix que d'évoluer et d'enrichir ses offres, surtout avec. Le groupe verserait en effet 20 milliards de dollars par an pour être le moteur de recherche par défaut, mais cela représente 36 % des revenus totaux générés par les recherches effectuées sur Safari !