Une version plus abordable du Quest 3 en approche ?

Meta Quest : une question de tarif

Meta Quest 3S : une version moins chère ?

Alors que le Quest 2 a été lancé à 349 euros avec 64 Go de stockage (une capacité qui n'est plus proposée), le casque a ensuite connu une hausse de tarif de 100 euros en août 2022, puis une baisse (pour le Quest Pro et le Quest 2 256 Go) en mars 2023, avant de voir son tarif fixé à 299 euros pour la version 128 Go (une capacité largement suffisante).un tarif intéressant pour se lancer dans la VR.Le Quest 3 apporte davantage de puissance et le passthrough (la capacité à voir votre environnement grâce aux caméras) en couleur,. Bien entendu, cela reste beaucoup moins cher que le Vision Pro qui, malgré une technologie plus poussée, s'affiche tout de même à 3 499 dollars HT.Meta a peut-être la solution dans un carton et, dont il est fait mention au sein de plusieurs fiches de jeux à venir, y compris sur la boutique officielle.Reste à savoir si cette version serait réellement plus abordable financièrement, et quels seraient les leviers sur lesquels Meta pourrait jouer afin de faire baisser le tarif (une puce moins puissante, des caméras ou des écrans de moins bonne qualité). Avec l'arrivée prochaine du Vision Pro dans d'autres contrées, dont la France, Meta a peut-être concocté2 (il s'en serait tout de même vendu plus de 20 millions d'unités).