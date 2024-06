Les Meta Quest affichent un nouveau bouton sur votre poignet !

Netflix et le passthrough s'améliorent sur les Quest

Un bouton sur le poignet et Batman en approche

Si vous aviez déjà tenté de regardé du contenu Netflix sur un Meta Quest, vous avez pu remarquer que l'App dédiée n'est pas extraordinaire, notamment avec une qualité bloquée en 480p. Avec cette mise à jour,Autre nouveauté intéressante mais réservée au Quest 3, cette v66 offre(la vision de votre environnement grâce aux caméras du casque),, la réduction de la distorsion et des déformations pour les objets en mouvements, ainsi que une position plus naturelle des mains de l'utilisateur en réalité mixte.Avec cette nouvelle mouture du système,. Cette fonction étant expérimentale, il faudra l'activer dans les paramètres du casque. La mise à jour permet également de conserver le son d'une App lancée en 2D (comme un navigateur), y compris lorsque l'application est minimisée (parfait pour écouter de la musique par exemple).Enfin, Meta propose. Vous pourrez donc vous échiner sur Damage de F.O.O.L, Lustre de Camellia, The Master de Teminite x Boom Kitty, Untamed de Lindsey Stirling et World Wide Web de Nitro Fun.