Cet ordinateur remplace son écran par des lunettes de réalité augmentée !

Sapcetop G1 : l'ordinateur portable sans écran

Le Spacetop G1 est un ordinateur portable d'un nouveau genre, développé par d'ancien employées de Magic Leap. La machine ressemble à un ordinateur portable traditionnel, à ce détail prèsLa firme met en avant le confort apporté par cette paire de lunettes, beaucoup plus légère (85 grammes) et qui isole moins son utilisateur du reste du monde qu'un casque comme les Vision Pro d'Apple et Meta Quest 3 de Meta.Le Spacetop G1 pèse 1,4 kg, embarqueNiveau connectivité, le Spacetop peut compter sur du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.3 et la 5G (eSIM et emplacement pour une carte physique au format Nano SIM). La machine dispose de deux haut-parleurs de 6W (les lunettes sont également dotées de haut-parleurs), de microphones, et de deux ports USB-C.La définition n'est pas incroyable pour des écrans si proches des yeux puisqueCôté autonomie, le constructeur annonce 8 heures de travail, et il n'y aura pas besoin de se soucier de la batterie des lunettes puisque ces dernières sont alimentées en filaire.Le Spacetop G1 s'appuie sur Space OS, u. Si de nombreux programmes sont accessibles par ce biais, ce point reste limitant si vous avez besoin d'un programme spécifique qui n'est pas disponible sous la forme d'une web App.Le Spacetop(au lieu de 1 900 dollars), avec de premières livraisons prévues pour octobre 2024. Reste à savoir si ce concept séduira les foules malgré queqlues limitations, comme les lunettes filaires (certains pourraient préférer le sans fil pour un meilleur confort), la définition limitée au 1080p, et SpaceOS qui ne permettra pas d'installer vos programmes habituels. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires ci-dessous et nous faire savoir si ce genre de concept vous emballe.