Quel produit d'Apple serait exclu d'Apple Intelligence ?

Dans la dernière newsletterde Mark Gurman, on apprend ainsi que. Toutefois, cette dernière devrait arriver sur le casque Vision Pro, même si ce n'est pas pour cette année.En effet,pour faire tourner les fonctionnalités d' Apple Intelligence comme les nouvelles notifications, des outils d'assistance à l'écriture et bien sûr la version mise à jour de Siri, ce qui n'est pas le cas des HomePod. En effet, l'IA fonctionnera en local, et il faut au minimum 8 Go pour cela -contre 1Go pour le HomePod ou le HomePod mini, qui ne possèdent pas non plus de puces suffisamment puissantes (les S5 et S7 provenant des Apple Watch).. En effet, l'ajout d'un Siri dopé à l'IA serait un atout pour se mesurer à la concurrence (notamment Alexa et les enceintes Amazon) et doper les ventes. A moins que la firme ne prépare et sorte un nouveau produit. Les rumeurs mentionnent en effet l'existence d'un(Apple TV x iPad x HomePod) qui pourrait être éligible.Concernant le retard pour amener Apple Intelligence au Vision Pro, les équipes de développement doivent encore s'assurer que cette dernière soit, notamment au niveau de Private Cloud Computer.À l'avenir, Mark Gurman estime qu'Apple Intelligence devienne. L'IA devrait être mise à jour plus fréquemment pour caler les offres matérielles et logicielles d'Apple.