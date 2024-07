Enfin des manettes pour le jeu en VR sur le Vision Pro d'Apple ?

Des manettes pour le Vision Pro chez Surreal Interactive

Vision par ordinateur

Des précommandes en août

L'avis de Mac4Ever

Retrouvez notre test et nos vidéos sur le Vision Pro

Puisqu'Apple ne met pas l'accent sur les jeux vidéo pour son Vision Pro et ne livre pas ce dernier avec des contrôleurs adaptés à la VR, la firme laisse le champ libre aux accessoiristes..Cette startup fondée par Zhenfei Yang pourra compter sur l'expérience de ce dernier qui a, entre autres, chapeauté la divisionde DJI, ainsi que sur une équipe comptant des personnes ayant œuvré sur les Google Glass ou encore les véhicules autonomes de Waymo.Les Surreal Touch ne réinventent pas la roue et, avec un suivi 6DoF dans l'espace et les boutons nécessaires pour les jeux vidéos. Si vous n'avez jamais essayé de casque VR, ce type de contrôleurs est tout simplement nécessaire pour disposer. Apple propose bien un suivi des mains, mais ce n'est ni assez réactif ni assez précis pour les vrais jeux VR, comme Half-Life : Alyx, Superhot et bien d'autres.Le constructeur promet un suivi performant dans l'espace (avec toutefois une précision de moins de 10mm, là où Meta annonce moins de 1 mm), une réactivité suffisante pour le jeu, et une bonne intégration au sein de visionOS. Toutefois, et même avec les contrôleurs adéquats, lIl faudra donc passer par(ce qui ne simplifie pas la configuration nécessaire pour jouer sur le Vision Pro). Surreal promet un SDK pour faciliter la chose et diffuser jusqu'en 4K à 120 Hz (le Vision Pro n'atteint pas ce taux de rafraîchissement et culmine à 90Hz)), mais il sera également possible de s'appuyer sur le projet open-source ALVR déjà utilisé par les bidouilleurs.Surreal Interactive ne donne pas encore toutes les informations, comme l'autonomie des contrôleurs ou encore leur tarif, maisVu le potentiel du casque d'Apple pour les jeux, il ne serait pas étonnant que d'autres accessoiristes se lancent dans les prochains mois, et qui sait, permettent aux possesseurs du casque (et d'un PC de jeu) de profiter réellement des caractéristiques techniques aléchantes du Vision Pro pour le jeu vidéo en VR. Les gros jeux VR ne sont pas nombreux, mais une partie d'Half-Life : Alyx sur le Vision Pro devrait faire rêver de nombreux amateurs et rendre l'expérience encore plus incroyable que sur les casques concurrents.