Le Meta Quest 3 à une fraction du prix du Vision Pro pour le Prime Day !

Meta Quest 3 à 455€ !

Presque 9 fois moins cher que le Vision Pro !

Deux salles, deux ambiances

Retrouvez notre test et nos vidéos sur le Vision Pro

Pour rappel, le Quest 3 est donc un nouveau modèle embarquant trois nouveaux capteurs (dont un pour la profondeur) bien visibles en façade(en monochrome sur le Quest 2), des écrans avec une meilleure définition (2 064 x 2 208 pixels par œil, à comparer aux 2000 x 2040 pixels du PS VR2), l'ajustement simplifié de l'écart des lentilles via une molette,promettant de doubler la puissance graphique afin d'offrir de meilleurs graphismes et une fluidité en hausse (un point important en VR afin d'éviter la nausée),(contre 4Go pour le Quest 2) et un format nettement plus compact que le Quest 2 afin d'améliorer le confort.Ainsi, et même si les caractéristiques techniques sont inférieures au Vision Pro,, le tout en proposant un catalogue d'expérience assez étoffé (en VR tout du moins, les expériences en réalité mixte restent peu nombreuses pour le moment) et des contrôleurs physiques en sus du suivi des mains et des doigts. Notons d'ailleurs que Meta offre certaines fonctions du Vision Pro au Quest 3 au fil des mises à jour, comme la possibilité de visualiser les vidéos spatiales enregistrées avec les iPhone 15 Pro et le Vision Pro sur les Quest , ou encore une gestion des fenêtres proche de celle proposée par Apple.Au final,D'un côté, Meta tente de retrouver ce qui a fait le succès du Quest 2 avec un appareil plus accessible mais plus limité techniquement, et de l'autre Apple avec un casque embarquant une technologie haut de gamme mais au tarif stratosphérique, qui en limitera forcément l'adoption. A l'avenir, chaque firme pourrait tenter de rejoindre le terrain de prédilection de l'autre, avec un casque plus haut de gamme pour Meta, et de futures versions plus accessibles pour Apple (il y a un bout de chemin à parcourir). La bataille de la réalité mixte ne fait certainement que commencer, à vous de choisir par quelle extrémité l'approcher.