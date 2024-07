L'App M6+ débarque sur le Vision Pro

M6+ est disponible sur le Vision Pro

Le fait d'associer la plateforme M6+ à l'Apple Vision Pro montre notre forte détermination à adopter les tendances émergentes du secteur, plaçant ainsi nos clients à l'avant-garde de cette nouvelle dimension du divertissement.

Les possesseurs du Vision Pro, disponible depuis le 12 juillet sur notre territoire,, aux côté d'Oqee, MyCanal, et Arte. Bedrock , l'éditeur de l'application M6+ en profite pour annoncer l'intégration prochaine du service au sein des systèmes de divertissement des véhicules. Selon onas Engwall, dirigeant de Bedrock :La plateforme M6+ avait été dévoilée par le groupe en mars dernier et estCette remplaçante de 6Play permet de profiter de la diffusion des chaînes du groupe (M6, W9, Gulli, 6ter, Téva et Paris Première) ainsi que 30 000 heures de contenus accessibles dans les prochains mois, dont 10 000 heures de programmes exclusifs.Si la plateforme est accessible gratuitement (il faut créer toutefois impérativement créer un compte),afin de pouvoir profiter de certains programmes hors ligne en les téléchargeant au préalable, de l'accès à quelques contenus en avant-première et pour réduire le nombre de publicités (comme indiqué dans l'encart ci-dessus, certains programmes en replay pourront contenir des publicités, tout comme les chaînes en direct). L'abonnement est sans engagement et une période d'essai gratuit de 7 jours est proposée.Le programme nécessite 168,5Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum, une Apple TV sous tvOS 16.0, ou un Vision Pro sous visionOS 1.0. L'App propose des achats intégrés dont l'abonnement M6+ Max à 4,99 euros par mois, l'abonnement Téva à 1,99 euros par mois et l'abonnement Paris Première à 1,99 euros par mois.