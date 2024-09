Une dernière bêta pour visionOS 2

Quoi de neuf ?

Nos vidéos / tests sur le Vision Pro

En savoir plus AR/VR

Test Apple Vision Pro après 6 mois

Pour obtenir cette, il faudra avoir un casque et passer par l'application Réglages > Mise à jour logicielle > "Mises à jour bêta" et en appuyant sur la version bêta du développeur.Au programme, on trouve les informations de profondeur des photos 2D et la possibilité de les transformer en photos 3D via une technique d'apprentissage automatique. Mais il s'agira plutôt depour leur conférer davantage de profondeur.A cela, s'ajoutent depour activer la vue d'accueil et le centre de contrôle, davantage de personnalisation. Le mode Voyage prend désormais en charge des trains, et les profils des utilisateurs invités sont désormais