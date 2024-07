Un nouvel environnement pour le Vision Pro

londonien

Comment choisir son environnement ?

Choisir un environnement ?



• Dans la vue d’accueil, touchez Environnements dans la barre d’onglets.

• Touchez un environnement (par exemple Sables blancs ou Yosemite), ou touchez une option telle qu’Été ou Hiver pour changer de manière subtile l’aspect de la pièce.

• Il est possible que vous voyiez et entendiez des effets dans les environnements, comme de la pluie dans Mont Hood. Certains de ces effets sont disponibles uniquement si vous n’avez pas d’apps ouvertes.



Apple et la passion des beaux paysages (et de la nature) !

. Ce dernier se situe dans la région d'Oslo (à une quarantaine de kilomètres environ) en Norvège. Comme les heureux propriétaires peuvent le constater, le rendu est un peubrumeux.(on a d'ailleurs vu passer quelques trends dans les toilettes sur ce sujet). On peut ainsi se trouver à Yosemite, Mont Hood ou encore sur la Lune quand on utilise certaines applications -comme Mail ou Safari- ou encore se créer une salle de conférence assez spéciale pour répéter sa présentation.. En effet, après Sonoma (vignoble californien), Ventura (autre ville de Californie), Monterey (station balnéaire proche de San Francisco), Big Sur (côte ouest des US), Catalina (île rocheuse toujours en Californie), Mojave (désert de l'Ouest américain), Sierra et High Sierra (massif montagneux de l'est californien), El Capitan, Yosemite et Mavericks, la décennie est terminée.