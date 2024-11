Samsung lancerait ses copies des Meta Ray-Ban en 2025

Un lancement prévu pour le second semestre 2025

Des caractéristiques proches des Ray-Ban Meta

Des fonctionnalités enrichies par l’IA

Un projet complémentaire à un casque XR haut de gamme

Samsung s’apprête à renforcer sa présence sur le marché de la réalité étendue avec des lunettes intelligentes, prévues pour une sortie au troisième trimestre 2025. Développées en partenariat avec Google et Qualcomm,Ce calendrier coïnciderait avec les événements annuels de Samsung, tels que son second Galaxy Unpacked, souvent réservé aux produits innovants. Cette annonce fait suite à plusieurs ajustements stratégiques, notamment après le lancement compliqué du casque Vision Pro d’Apple.Selon un rapport de Wellsen XR Research, les lunettes XR de Samsung seront équipées du chipset Qualcomm AR1, déjà utilisé par les lunettes Ray-Ban Meta Avec un poids de 50 grammes, elles seraient légèrement plus lourdes que les modèles concurrents. L’un des aspects distinctifs de ces lunettes sera, comme pour les Ray-Ban Meta, l’absence d’écran intégré. Ce choix permet de maintenir une conception légère et compacte. Le succès des Meta Ray-Ban montre que ce format plaît particulièrement à de nombreux utilisateurs.Malgré l’absence d’écran, les lunettes XR de Samsung offriront des fonctionnalités avancées grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle via l’assistant Google Gemini. Parmi les options envisagées, on trouve la reconnaissance de gestes, de personnes et de QR codes, ainsi que la possibilité d’effectuer des paiements.Quoi qu’il en soit, ces fonctionnalités positionneraient les lunettes de Samsung comme une alternative plus performante que les Ray-Ban Meta, qui exploitent l’IA principalement pour des tâches telles que les rappels ou l’analyse multimodale. Pour l’instant, ces dernières restent limitées dans certaines régions, notamment en Europe. Samsung semble vouloir aller plus loin, mais devra veiller à ne pas compromettre l’idée de simplicité qui séduit tant d’utilisateurs.En parallèle, Samsung développerait un casque XR plus performant, potentiellement comparable à l’ Apple Vision Pro . Ce dispositif, équipé du chipset Qualcomm XR2+ Gen 2 et de capteurs avancés, viserait à offrir des usages plus immersifs.Probablement la meilleure approche, que certains auraient préféré voir adoptée par Apple, plutôt que de lancer directement un produit comme l’ Apple Vision Pro , difficilement accessible pour la plupart des utilisateurs.