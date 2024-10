Les lunettes connectées d'Emteq Labs peuvent lire les émotions

Des lunettes qui vous regardent

jamais été disponibles en dehors d’un laboratoire, d’un établissement de santé ou d’un autre environnement contrôlé

contactless OCO sensors

en toute sécurité

Dr Charles Nduka

nos visages révèlent des informations profondes sur notre esprit et notre corps. Depuis la création d’Emteq Labs en 2015, nous avons pour mission d’améliorer la vie et les résultats en matière de santé grâce à une compréhension plus approfondie de nos réponses et comportements émotionnels

« Nos lunettes (...) nous permettent de regarder vers l’intérieur plutôt que vers l’extérieur. Les porteurs de ces lunettes se tourneront vers l’avenir et verront comment des facteurs subtils, presque invisibles, peuvent façonner la santé et le bien-être à long terme, comme jamais auparavant » Charles Nduka (fondateur et directeur scientifique d'Emteq Labs)

En effet,. Dénommées Sense, ces dernières ne vont pas se focaliser sur l'environnement, mais vont ausculter les sentiments et les sensations de son/sa propriétaire.(à vérifier) dans la vie de tous les jours et en temps réel. Elle va procéder à. Selon Emteq Labs, cela n’aPour arriver à ce résultat, les Sense sont en effet équipées(en VO) qui détectent les activations faciales haute résolution aux endroits clés des muscles du visage, ainsi que d'une caméra orientée vers le bas pour enregistrer instantanément la consommation alimentaire. Les données collectées sont analysées à l'aide d'algorithmes IA/ML exclusifs et transféréesvers l'application Sense et la plateforme cloud.Le Dr Charles Nduka, fondateur et directeur scientifique d’Emteq Labs, précise queEmteq Labs met en avant une technologie brevetée, qui est capable dedévoilant des informations sur les émotions et les comportements avec des impacts profonds sur un large éventail d'applications.Enfin la société assure queet peut choisir de les partager avec des chercheurs, des entraîneurs, des coachs ou des cliniciens après avoir obtenu son consentement. L’ambition est, qu’avec les données recueillies, on pourra ainsi agir plus efficacement sur la gestion du poids et la santé mentale, ainsi que sur des applications de santé plus larges.