Vision Pro 2, lunettes connectées : quels sont les projets d'Apple ?

Un Vision Pro M5 en 2025 ?

mise à niveau de la puce

Des lunettes connectées ?

Apple envisage sérieusement un appareil qui se sert de l'iPhone et pourrait être utilisé comme un accessoire pour regarder des films. C'est quelque chose qui ressemblerait à peu près aux lunettes proposées par des entreprises comme Xreal. L'avantage pour Apple est qu'il renforcerait l'iPhone en tant que centre de son écosystème de produits et offrirait quelque chose qui pourrait être une option beaucoup plus populaire que le Vision Pro à 3 500 dollars.

Nos vidéos / tests sur le Vision Pro

En savoir plus AR/VR

Test Apple Vision Pro après 6 mois

A priori,, ce qui pourrait bien expliquer l' arrêt de la production de la génération actuelle. C'est en effet ce qu'a annoncéaprès avoir sondé plusieurs entreprises de la chaine de production de Cupertino.Pour rappel, le Vision Pro actuel est équipé d'une(qui est sortie en 2022). Dans son dernier rapport, Ming-Chi Kuo n'a pas précisé si cette mise à jour présenterait des fonctionnalités inédites ou des changements de conception. Mais sans doute est-il encore un peu tôt pour avoir des informations.De son côté,, sans toutefois préciser si cela se produirait en 2025 ou pas. Il pense toutefois qu'Apple continuerait de travailler sur une version moins chère dont la date de sortie est tout aussi incertaine.Selon le journaliste de, la firme californienne entend en effet consacrer une part importante de son budget Recherche et Développement, à son. Ce dernier comprendrait bien évidemment le Vision Pro, mais aussi un possible modèle d'entrée de gamme, des lunettes plus légères. Ou encore un projet d’AirPods dotés de capteurs infrarouges qui permettraient de détecter / analyser certains gestes ou de déclencher des actions ou des fonctions (par exemple prendre une photo, comme la télécommande de l’Apple Watch).Pendant ce temps,. En pratique, le prix du Vision Pro actuel (à partir de 3 500 dollars / 3999 euros) est bien trop élevé pour séduire un large public et les applications sont beaucoup moins nombreuses que prévu (les développeurs étant assez peu motivés par les perspectives du casque). Bref, une version moins chère pourrait être une meilleure solution pour Apple.En tout état de cause,. Après tout, Apple a renoncé à l'Apple Car après des milliards investis et dix années de recherches. Aussi, ce ne sont pas une paire de lunettes ou des écouteurs, qui lui poseraient problème.Enfin dernier bébé en gestation :, de type Meta Ray-Ban. Mais ces dernières ne seraient pas vraiment autonomes et reposeraient sur l'iPhone (un peu comme l'Apple Watch).