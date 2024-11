Ray-Ban Meta : l’intelligence artificielle débarque en France (en partie, et pas vraiment encore)

Fonctionnalités annoncées dans plusieurs pays

Défis réglementaires et conformité européenne

Concurrence et contexte technologique

Meta a annoncé la disponibilité en Europe des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle sur ses lunettes Ray-Ban Meta dans certains pays, élargissant ainsi l’accessibilité de ces technologies avancées déjà disponibles aux États-Unis.Les utilisateurs en France, en Italie, en Espagne et en Irlande devraient pouvoir interagir dès aujourd’hui avec l’assistant vocal Meta AI intégré aux lunettes Ray-Ban Meta. Cet assistant permet de poser des questions générales, telles que des recommandations de cadeaux ou des informations locales, avec des réponses disponibles en français, italien, espagnol et anglais. Cependant,Meta prévoit d’étendre ces capacités multimodales à d’autres pays à une date ultérieure. Quoi qu’il en soit,Espérons que cela se débloquera dans les heures qui viennent.Vous le savez, Meta doit se conformer aux cadres réglementaires stricts de l’Union européenne, notamment le RGPD et la loi sur l’intelligence artificielle (AI Act).Face aux préoccupations des régulateurs européens, Meta a temporairement suspendu l’entraînement de ses modèles IA sur les données des utilisateurs européens afin d’ajuster ses processus. Tous ces enjeux s’entrecroisent et expliquent en partie pourquoi l’Europe est servie tardivement sur ces fonctionnalités, comme c’est également le cas chez Apple.Meta a, en conséquence, réaffirmé son engagement à respecter les exigences réglementaires tout en poursuivant son déploiement en Europe.En parallèle, Meta continue de promouvoir ces lunettes via des événements et des initiatives locales, comme des démonstrations interactives dans des boutiques éphémères.Le lancement de ces lunettes intervient alors que Meta fait face à d’importantes sanctions, notamment une amende de 797,72 millions d’euros pour des pratiques anticoncurrentielles liées à Facebook Marketplace.