Vie privée : la Cnil pourrait-elle faire interdire les Meta RayBan en France ?

Une position assez tranchée de la CNIL

La discrète petite diode !

Elle différencie en effet deux situations :



- d’un côté, un usage strictement personnel sans diffusion : on peut légalement filmer pour un usage strictement privé,



- de l'autre, un usage avec diffusion : le fait de filmer pour publier des images (sur des réseaux sociaux ou un site) nécessite de respecter un certain formalisme : informer les personnes filmées, obtenir au préalable leur consentement, leur permettre d’exercer leurs droits sur les données personnelles (accès, rectification, suppression). A défaut, l'usage des lunettes devient donc illégal.

Exceptions légales et responsabilité

Notre avis

Contrairement à un smartphone, les Meta Ray-Ban -qui connaissent un franc succès et que nous avons testées à la Rédac - sont équipées d’une caméra discrète, avec une LED sur le côté qui indique que l’utilisateur est en train de filmer ou de prendre une photo. Mais cela soulève toujours: les passants n’ont pas forcément conscience qu’ils sont enregistrés, rendant l’usage de ces lunettes potentiellement intrusif.La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés a une. Surtout qu'elle a été saisie il y a peu d'une première plainte en France sur la légalité de son utilisation.Précisons que, comme des manifestations publiques ou événements d’actualité, dans le cadre du droit à l’information. Ou encore pour une utilisation journalistique ou dans des projets éducatifs ou culturels, où la protection de la vie privée peut être pondérée par l’intérêt général.Evidemment,: obtenir le consentement formel pour chaque passant est quasiment impossible, surtout en diffusion en direct. Dans tous les cas,, mais pas Meta -pour le moment.Le groupe américain invite d'ailleurs les utilisateurs à faire. Sur son site web, il se garde bien d'encourager ses clients dans cette voie et recommande d’arrêter de filmer si une personne exprime son refus. Mais Meta promeut paradoxalement des usages (diffusion sur les réseaux sociaux) difficiles à concilier avec la réglementation européenne.Si leur usage strictement personnel est légal, leur utilisation pour des publications ou diffusions publiques est problématique au sein de l’Union européenne (moins au niveau des USA, où de nombreuses vidéos ont envahis les réseaux sociaux).Que l'on soit pour ou contre ce cadre normatif, pour l'utilisateur européen ainsi que pour l'innovation des entreprises,, que l'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux domaines, comme les véhicules autonomes, qui circulent depuis des années aux USA.Les utilisateurs doivent désormais naviguer entre l’attrait d’une technologie innovante et les limites imposées par la loi. Pour éviter des sanctions, il est crucial de respecter le principe de transparence et de consentement, tout en prenant en compte lespour les cas d’intérêt public.Les questions juridiques et les aspects légaux s’entendent, d’autant plus qu’il existe une large part de la population qui estNéanmoins,, qui ne sont pas plus autorisés à voler des images que les lunettes de Meta, mais nous nous y sommes très largement habitué, et au final aujourd’hui, ça n’est pas vraiment la captation de ces photos qui est montré du doigt, mais la diffusion illégale qui en est fait. Il faudra probablement, à un moment donné, considérer que ces lunettes ne sont pas plus problématiques qu’un smartphone.