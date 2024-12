DJI pourrait lancer un nouveau drone pliable dès janvier 2025

Un design qui sort du lot

Des spécifications de haut vol

Le DJI Flip, c’est avant tout une nouvelle approche : batterie à chargement par le dessus, bras pliables façon pour qu’il prenne le moins de place possible, et hélices avec protections intégrées, une fonctionnalité souvent réservée aux modèles pour débutants ou aux drones FPV, qui promet une meilleure sécurité et une réduction du bruit.Côté look, on est sur une inspiration HoverAir X1, mais en version boostée avec tout le savoir-faire DJI Niveau technique, le DJI Flip semble très complet. LiDAR avancé pour éviter les obstacles, caméra sur 3 axes, transmission O4 pour une portée améliorée.Les hélices en conduit devraient assurer un vol plus silencieux, parfait pour des prises de vue sans attirer l’attention.Toujours selon Jasper Ellens, le Flip pourrait remplacer les Mini 5, voire toute la série Mini.Certains observateurs pointent le fait qu’il pourrait être moins compact qu’un Mini 3 ou 4 Pro une fois plié, mais l’ajout des protections et des fonctionnalités de sécurité pourrait faire pencher la balance.Avec ce potentiel Flip, DJI pourrait montrer qu’il est prêt à bousculer une de ses gammes phares.Reste à voir si le prix suivra.Vous utilisez un drone ? Si oui pour quels usages,