DJI lance les Goggles N3, des lunettes FPV à faible latence et écran large

Prix et disponibilité

Les DJI Goggles N3 ont pour objectif de rendre l’expérience de vol en vue à la première personne (FPV) plus accessible en combinant une qualité d’image immersive et un prix compétitif. Compatibles avec les drones DJI Neo et DJI Avata 2 , elles permettent aux utilisateurs de réaliser des acrobaties, comme des flips ou des drifts à 180°, grâce à la télécommande DJI RC Motion 31.Les Goggles N3 sont conçues pour être confortables à porter, y compris pour les utilisateurs de lunettes de vue, sans nécessiter d’ajustements particuliers. L’écran LCD 1080p de ces lunettes procure un champ de vision de 54°, limitant les risques de vertige pour une expérience plus agréable. Par ailleurs, un dispositif de désembuage intégré empêche la condensation, assurant une vision nette, même dans des conditions de forte humidité ou de variations de température.Équipées du système de transmission numérique avancé O4, les Goggles N3 bénéficient également d’une latence moyenne de 31 ms, offrant une visualisation quasi instantanée. Avec une résolution de 1080p à 60 images par seconde et une portée de transmission atteignant jusqu’à 13 km, elles assurent, là aussi sur le papier, une excellente qualité de flux vidéo.Les fonctionnalités intégrées aux Goggles N3 devraient également permettre une meilleure interaction pendant le vol. Un curseur de réalité augmentée intégré permet le réglage des paramètres de la caméra en direct via l’écran. En connectant les lunettes à un smartphone via l’application DJI Fly, il est également possible de partager le flux vidéo en temps réel avec d’autres spectateurs.Les DJI Goggles N3 sontDJI propose également un pack complet, le Motion Fly More DJI Neo, comprenant les Goggles N3, le contrôleur RC Motion 3 et des batteries supplémentaires, pour 529 €.