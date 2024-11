DJI dévoile le Mini Mic, un tout petit micro ultra-performant !

Un Micro ultra léger

Disponibilité

, le DJI Mic Mini est un microphone sans fil miniature qui -selon son fabriquant- offreParmi les avantages mis en avant, on remarquera plusieurs ports possibles, afin de ne pas gêner son utilisateur (notamment au niveau certains tissus fins ou extensibles). Il est en effet possible. Cela permettra d'afficher une tenue irréprochable à l'écran en toutes circonstances.Côté technique,. Le premier niveau dit Basique se veut parfait pour les environnements intérieurs calmes, diminuant les bruits de ventilateurs, de climatisation et de réverbération tout en préservant la clarté vocale. Quant à lui, le niveau Intense réduit le bruit ambiant et(surtout avec les bonnettes anti-vent).et sur deux canaux (Mono et Stéréo). Le récepteur peut être appairé à, ce qui permet d’enregistrer à partir de plusieurs sources sans sacrifier la qualité. À noter que l’audio peut être transmis jusqu’à 400 mètres de distance.Du côté de l’autonomie,et peut fournir une heure d’utilisation après une charge rapide de cinq minutes. Une recharge complète du récepteur et de l’émetteur se faisant en environ 100 et 90 minutes.Paul Pan, son responsable Ligne de produits, indique ainsi que le nouveau micro: un ou deux émetteurs, un récepteur, des adaptateurs pour téléphone mobile et des bonnettes anti-vent, afin que le tout soit facile à transporter ou à stocker. L’émetteur DJI Mic Mini esttels que l’Osmo Action 5 Pro, l’Osmo Action 4 ou l’Osmo Pocket 3 sans récepteur mais également directement aux smartphones via Bluetooth.Le pack comprenant un DJI Mic Mini avec un récepteur DJI Mic Mini, deux émetteurs DJI Mic Mini (noir absolu), un boîtier de recharge DJI Mic Mini est vendu au prix de 169 €. Un second pack comprenant un récepteur DJI Mic Mini, mais un seul émetteur DJI Mic Mini est vendu au prix de 89 €. Dans ce dernier cas, le boîtier de recharge DJI Mic Mini est vendu au prix de 49 €.